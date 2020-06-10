ФБК нашел у родителей главы Росприроднадзора недвижимость в Москве и во Франции на 720 млн рублей

10.06.2020, 20:06, Новости дня

Семья главы Росприроднадзора Светланы Радионовой владеет недвижимостью в России и во Франции, сообщает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По данным фонда, у родителей Радионовой четыре квартиры в Москве на 655 млн рублей и квартира в Ницце на 40 млн рублей, плюс подмосковная дача – дом в 600 кв. метров и участок в 34 сотки. ФБК оценивает общую стоимость недвижимости в 720 млн рублей.

Вот что нашел фонд Навального у семьи Радионовой:

Квартира, купленная в 2017 году за полмиллиона евро в доме с видом на море между Ниццей и Каннами во Франции. Оформлена она на фирму родителей – Геннадия и Татьяны Радионовых;

Квартира в центре Москвы площадью 120 кв. метров, которая зарегистрирована на маму Светланы Радионовой – Татьяну;

Квартира в Москве на Цветном бульваре площадью 189 кв. метров. Оформлена также на Татьяну Радионову;

Вторая квартира по соседству в этом же жилом комплексе на Цветном бульваре, которую купил ее отец Геннадий Радионов;

Третья квартира в этом же комплексе площадью 160 кв. метров, также оформлена на Геннадия Радионова.

Светлана Радионова в последней доступной декларации от 2017 года, по данным ФБК, указала доход в 400 тысяч рублей в месяц и одну квартиру в 60 кв. метров в Москве.

Родители Радионовой – пенсионеры, у отца была кулинарная лавка. Брат Григорий Радионов работает в московской прокуратуре, его доход составляет 150 тысяч рублей в месяц.

“И интересно, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова, как сообщают нам СМИ, прилетает в Норильск на люксовом бизнес-самолете, принадлежащем предприятию “Норильский никель”. Тому самому, по вине которого по российской Арктике сейчас текут реки, вода в которых горит. Уже как минимум странно. Едет проверка, которая может оштрафовать олигарха Потанина (ему принадлежит “Норильский никель”) на сотни миллиардов рублей. И почему-то эта проверка летит на частном самолете, принадлежащем олигарху Потанину”, – говорится в расследовании ФБК.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив дизельного топлива на площади более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов попало в реку Амбарную и в ледниковое озеро Пясино, пятно движется к Карскому морю. Власти пытаются не допустить попадания нефти в реку Пясина.

1 июня разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня.

В Greenpeace заявили, что авария стала первым таким крупным происшествием в Арктике, и призвали власти изменить российское природоохранное законодательство. Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – Владимир Потанин. По версии журнала Forbes, он является одним из самых богатых людей в России. За период пандемии коронавируса Потанин увеличил свое состояние с 19,7 миллиарда долларов до 26,1 миллиарда.

Бизнесмен пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. Расходы глава “Норникеля” оценил в 10 миллиардов рублей.