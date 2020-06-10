Мнение: Закат Циньской империи и современность

10.06.2020, 19:55, Разное

Закат Циньской империи и современность

Часто так бывает, что приходят на ум аналогии к происходящим событиям современности с событиями давно прошедших времен. То, что происходит сейчас в политической, экономической жизни стран, особенно постсоветского пространства, уже не первый раз вызывают у меня ассоциации с падением Циньской империи в Китае в конце первого тысячелетия до нашей эры. И дело даже не в развале Советского Союза, тоже, достаточно сильной империи, что уж говорить, а в каких-то неуловимых особенностях, которые и описать-то сложно. Я, наверное, сейчас попробую коротко описать то, что тогда происходило, возможно, тогда и найдутся необходимые слова, способные передать ту аналогию, которая уже как песок скрипит у меня на зубах.

Как вы, возможно, знаете, именно Циньская империя провела полную централизацию власти в Китае, отдала земли общин на выкуп в частные руки, провела разделение населения по имущественному принципу, и, что особенно перекликается с нынешними временами, способствовала росту торгово-денежного обращения. Земли Китая были выкуплены имущественной знатью, и вскоре, как писал один из китайских сановников более поздних времен: «При династии Цинь применили законы Шан Яна, отменили систему цзин тянь (земледельческую общину). Народ смог продавать и покупать землю. Тогда поля богатых протянулись и вдоль и поперёк, а у бедных не осталось места, где бы воткнуть шило». Налоги и различные повинности были взвинчены до предела. Как вы знаете, именно во времена Циньской империи была возведена Великая китайская стена, на сооружении которой, в течении десяти лет, днем и ночью, работало свыше двух миллионов человек, большинство из которых нашли свой последний приют в её земляной насыпи. Ростовщичество приняло просто ужасающие размеры. Бедные земледельцы, которые ещё как-то до этого могли удерживаться на плаву, попали в кабалу к ростовщикам и чтобы откупиться закладывали свои участки, продавали в рабство своих детей, жен, однако это их уже не спасало. Одним из самых страшных бичей был закон о взаимной ответственности семей, когда дети, внуки, правнуки должны были расплачиваться с ростовщиками за долги их родителей. Людьми уже торговали как скотом в одних загонах с животными. Так как работорговля оказалась очень прибыльным дельцем, то начали похищать жен и детей у ещё не попавших в рабство земледельцев. Положение бедноты было просто ужасающим. К закату Циньской империи, во времена правления Цинь Ши хуанди роскошь знати достигла своего пика. Только при этом императоре в Китае было построено более семисот императорских дворцов. Чтобы вы поняли масштабы строительства, приведу в пример дворец в императорском парке, недалеко от тогдашней столицы империи Сяньянь, где отдыхал и охотился Цинь Ши хуанди и его приближенные. На строительстве этого дворца были задействованы более семисот тысяч рабов, а центральный зал отстроенного дворца мог вместить 10 тысяч человек. Упомянутая столица Сяньянь была отстроена заново, со всей возможной роскошью, ведь император не жалел для этого никаких средств.

Здесь я хочу сказать, что в какой-то момент приходит та минута, когда даже страх наказания уже не может сдержать внутренние противоречия в обществе и происходит взрыв, прорывается нарыв, назовите, как хотите. Так и произошло почти сразу после смерти Цинь Ши хуанди, который своей жестокостью просто парализовал население страны. Император чувствовал нарастающий протест, и старался его придушить самим жестоким образом, когда даже просто за слух о возможном народном возмущении поголовно уничтожалось все население той местности и ближайших окрестностей. Почти сразу после смерти Цинь Ши хуанди начались открытые выступления беднейших земледельцев и поддержавших их рабов. Но, как это всегда бывает, народные волнения быстро использовали в своих интересах властолюбцы, и вскоре народное движение было обращено в противостояние двух группировок за овладение императорским престолом. И здесь появляется на горизонте примечательная фигура, надсмотрщик за рабами Лю Бан, который во времена первых восстаний сопровождал рабов на постройку императорской усыпальницы, но не смог удержать рабов, которые, услыхав о волнениях, разбежались, и испуганный наказанием бежал в горы, где развил бурную деятельность, и вскоре поднял восстание в близлежащих селениях. Этот Лю Бан был хитрой лисою, и, понимая, что имеющихся сил для его амбициозных планов маловато, он вошел в сношения с воинской аристократией, которая к тому моменту разделилась и создала свои частные армии, принявшей его предложения, что в конечном итоге и определило успех этого ловкого авантюриста. После нескольких лет войны с другим претендентом на престол, аристократом Сян Юй, Лю Бан, пользующийся поддержкой бедноты, которой он обещал освобождение от налогов и повинностей, в 202 году до нашей эры провозглашает себя императором. С этого момента в Китае начинает править новая династия, основанная Лю Баном, династия Хань.

Конечно, вы понимаете, все те посулы, которые так щедро обещал будущий император, в большинстве своём, после его укрепления на престоле, были забыты, и хотя закон о взаимной ответственности семей не был возобновлен, кодекс законов Цинь был переработан и вновь принят на вооружение; также был введен новый, подушный налог на всё население страны в возрасте от 15 до 56 лет.

Вот именно этот период китайской государственности, точнее её краха и последующего возрождения, как я уже и писал выше, у меня ассоциируется с нынешними событиями. Мы явно видим, противоречия в обществе становятся всё более критическими, недовольство людей политикой большинства стран, перешедших под управление межгосударственных корпораций, возрастает. Прорыв неизбежен. Не в этом году, так в следующем, через два года, пять. Но вот во что он выльется? Опять в борьбу правящих классов за место поближе к кормушке, или, всё-таки, в социальный протест? Ассоциативный ряд очень велик, перекликается очень многое, так что я не могу отдать предпочтение чему-то одному, здесь много общего, с той разницей, что люди стали немного более цивилизованными, но страсти остались те же…

Сергей Аникин

10.06.20

Литература:

Всемирная история, том II, 1956 г.

Переломов Л.С. Империя Цинь – первое централизованное государство в Китае