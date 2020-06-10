 

ДТП с Ефремовым: названо время и место похорон погибшего

10.06.2020, 19:54, Новости дня

Похороны погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова жителя Рязанской области Сергея Захарова пройдут 11 июня в его родном селе Кузьминское Рыбновского района.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал священник Геннадий Черкасов.

По его словам, в четверг утром он будет лично отпевать погибшего в храме Казанской Божией матери.

В свою очередь, глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков сообщил, что Захарова похоронят 11 июня на местном кладбище, подчеркнув, что в связи с пандемией все участники траурной церемонии, в том числе и журналисты, должны быть в масках и перчатках.

Вечером 8 июня в Москве Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на Смоленской площади на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada-ВИСом. В результате водитель ВИСа Сергей Захаров получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где скончался 9 июня около 5 часов утра.

Прокуратура города Москвы предъявила Ефремову обвинение в том, что в момент аварии артист находился в алкогольном и наркотическом опьянении.



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