Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Москве упали в четыре раза

10.06.2020, 19:53, Новости дня

Принятые в Москве для предотвращения распространения коронавируса меры позволили за полтора месяца снизить темпы прироста заболеваемости COVID-19 в четыре раза, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«Выполнение противоэпидемических мероприятий позволило не только выйти на плато, но и снизить темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве за последние полтора месяца в четыре раза. Вместе с тем, в 40% случаев болезнь протекает бессимптомно, и такие больные представляют реальную опасность для окружающих», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных.

В понедельник мэр Москвы отменил введенные весной из-за пандемии ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.