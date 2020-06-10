 

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Москве упали в четыре раза

10.06.2020, 19:53, Новости дня

Принятые в Москве для предотвращения распространения коронавируса меры позволили за полтора месяца снизить темпы прироста заболеваемости COVID-19 в четыре раза, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«Выполнение противоэпидемических мероприятий позволило не только выйти на плато, но и снизить темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве за последние полтора месяца в четыре раза. Вместе с тем, в 40% случаев болезнь протекает бессимптомно, и такие больные представляют реальную опасность для окружающих», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных.

В понедельник мэр Москвы отменил введенные весной из-за пандемии ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Рубль вырос к доллару

30.04 / Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом гражданским героизмом

18.05 / Вопрос дня: Какими ресурсами богата Луна?

22.04 / Лидер «пятерки» СБ ООН решили обсудить последствия пандемии

08.05 / VOAэкспресс 7 мая 2020 

14.05 / США внесли Кубу в список стран, не сотрудничающих в борьбе с терроризмом

22.05 / В Одессе произошло второе за неделю обрушение жилого дома

29.04 / “Антиколомойский” законопроект готовится к рассмотрению по специальной процедуре – нардеп Кравчук

31.05 / Москву снова заливает

08.06 / Перенесший COVID-19 Оскар Кучера рассказал о последствиях болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска