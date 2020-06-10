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10.06.2020, 19:53, Новости дня

В Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи.

«Позорный полк – это отъявленные негодяи, называющие себя «оппозицией». При этом пропагандирующие нацизм, его идеи открыто и без зазрения совести. Давайте вместе расскажем о них и призовем к ответу», – приводит «Лайф» заявление авторов проекта.

В «Позорный полк» уже попало шесть человек, все они уличены в нацизме и являются сторонниками блогера Алексея Навального.

Ранее сторонников блогера Алексея Навального раскритиковали за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн». Напомним, Следственный комитет возбудил в отношении Даниила Шестакова и Мухамеда Эль-Айюби, последний из которых является членом оппозиционного движения, уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию фото нацистов.



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