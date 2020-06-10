Мнение: Имидж: конституция и декорация

10.06.2020, 19:50, Разное

Продолжим тему. Начало – по тегу Имидж.

Твердые и мягкие элементы находят свое выражение в вертикальном и горизонтальном типах лица.

Вы уже обращали, наверное, внимание, что вертикалью называется иерархия, а горизонталью – общение на равных.

Радикальная вертикаль в лице – это крупный длинный нос, массивный подбородок, а большие глаза, особенно широко расставленные, и крупный рот придают лицу вид горизонтальность.

Но все решают не отдельные черты, а общая их конструкция. И особенно это актуально в случае смешанных типов.

Выраженный вертикальный и горизонтальный типы узнают сейчас уже все, а в смешанных путаются.

Нос среднего размера, рот средний, а глаза близко посажены, например, ни явной вертикали, ни явной горизонтали в лице нет. Чтобы определить идеальный тип имиджа для такого лица, необходимо увидеть черты не по отдельности, а в единой связке, как систему.

Но сначала нужно вычесть из этого образа все декоративное.

Нужно вычесть все декоративное, чтобы увидеть конституционное.

Мы будем делить имидж человека на конституцию и декорацию.

Конституция – это скелет. То, что нельзя изменить. По крайней мере без помощи пластических хирургов.

Декорация – это стиль одежды, прически и поведения. То, что изменить можно и часто необходимо.

Цвет волос частично относится к декорации, частично к конституции, у мужчин – больше второе, если волосы пока есть.

А вот стиль поведения – это чистая декорация. Привычки, манеры и поведение человек может изменить.

Это самый декоративный элемент имиджа, поскольку даже одежда во многом определена конституцией, некоторые цвета человеку не подходят из-за цвета волос, глаз и кожи, некоторые фасоны – из-за особенностей его фигуры, в выборе одежды человек не полностью свободен, он ограничен, а вот в выборе манер – свободен достаточно.

Главный парадокс в работе людей над имиджем – это то, что самый декоративный элемент – поведенческие привычки, называется характером и считается неизменным, врожденным, намного более важным, чем черты лица.

Имидж многие пытаются выстраивать вокруг своего характера, принимая за характер баги.

"Я жизнерадостный человек, люблю яркие цвета и необычные фасоны", "я сдержанный человек, люблю свободную темную одежду,", "я очень сексуальна и одеваюсь откровенно", "я молод душой, поэтому люблю молодежный стиль" и так далее.

Привычку в пословице называют вторым Я, но большинство людей ощущают свои привычку как Я основное.

Хотя большая часть привычек, точнее все вредные привычки – это баги.

Это не имеет никакого отношения к конституции и врожденным особенностям, это всего лишь несформированность и деформация границ, недостатки воспитания и самовоспитания. Вот что такое пресловутый "характер" по большей части.

Зачем вокруг всякой дряни выстраивать имидж? От этого надо избавляться. И ориентация на красивый имидж может помочь избавиться от багов.

Постарайтесь уменьшить свой ведущий баг и окажется, что никакого такого особенного характера у вас нет, вы намного гибче и можете вести себя как пожелаете.

Допустим, вы яростный Штурман. С детства – Штурман, поскольку ведущие баги часто закрепляются с самого детства. Из-за этого их считают "природными", но это такая же природа как мусор, остающийся на полянке после пикника.

Вы привыкли быть Штурманом, доставать всех вокруг своим контролем, особенно близких, лезть не в свое дело и брать на себя то, что вас не касается.

Наверняка вы считаете себя очень сильным, волевым, ярким, незаурядным человеком, прирожденным лидером. И в соответствии с этой своей "природой" вы выбираете имидж. Поярче хотите быть, позаметней, особенно если в вас сильна еще Выскочка. Но даже если нет, все равно хотите надавить всем на мозг своим имиджем, отдоминировать всех своим внешним видом. И вам кажется, что это вам идет, а в некричащей одежде вы как серая мышь. И если вы женщина, вы еще прическу делаете попышней, а грим поярче, позаметней.

Не женщина получается, а стихийное бедствие, и по характеру штурманскому, и по стилю одежды. И вы такая с детства, поэтому вам кажется, что все это от природы.

От Штурмана женского мужчины разбегаются, блеют что-то вроде "ты слишком сильная", "ты как мужчина", подружки-кукушки кукуют о том, что в вас слишком много энергии, поэтому слабые мужичонки пасуют. И вы решаете стать женственней, чтобы подманить и подбодрить пугливых Стесняш. И в к вашему яркому вырвиглаз-имиджу добавляются откровенные элементы: накачанные губы, открытые колени и грудь. Одеться "женственно" вы по своей штурманской привычке понимаете как "призывно" и "агрессивно-сексуально". И теперь издалека видать, что вы голодный рапан и доярка.

От багов и другие проблемы с имиджем начинаются. Баг – это постоянный уток энергии и постоянная негативная обратная связь. От вас закрываются, вы всех раздражаете, от этого самооценка, точнее корона, шатается, у вас стресс, стресс вы заедаете и вообще стараетесь отвлекаться от своих проблем с помощью пищевых, алкогольных, игровых, любовных аддикций. И вот вы уже и физически выглядите очень плохо: лишний вес, проблемы с кожей.

Теперь конституции вашей за Штурманом вообще не видно. Людям с очень большим избытком веса бесполезно пытаться определить тип. Вы не увидите черты своего лица, если у вас толстые щеки. Ваши большие глаза могут казаться маленькими, ваш большой нос – небольшим, подбородок – отсутствующим. Все почти толстяки относят себя к С. Но какие же вы С? Где в вас красивая и привлекательная мягкость? Вы давите своим лишним весом, но и красивого Д из вас не сделать, пока вы не сбросите 20 кг.

Понятно про баги?

Поэтому работа над имиджем начинается с того, что вы должны увидеть свою конституцию без обременения, не принимать лишний вес и плохую осанку за свои черты, не принимать баги и дурные привычки за характер. Надо увидеть свой скелет и костяк под грудой лишнего хлама. И там уже разбираться, что из этого не лишнее.

И надо учитывать еще, что привычная мимика и привычная мышечная маска тоже очень сильно вмешиваются в облик. Очень сложно увидеть лицо так, каким оно могло бы быть в идеале, не будь у вас дурацкой привычки хмуриться, морщить нос, кривить рот, поднимать брови, поджимать подбородок, таращить или щурить глаза, сутулиться, укорачивая шею. Со временем привычные мышечные спазмы формируют не только маску лица, но и борозды, морщины, отеки, и в результате всего этого вы имеете совсем не то лицо, какое могли бы иметь.

Мы и дальше будем разбирать разные имиджи, но надо всегда делать скидку на то, что фото – это не лицо, это ракурс и свет, но и лицо – это не конституция, это смесь всего того, что сложилось, в том числе и мусора, который набрался. Если ваш имидж и так хорош, можно считать, что вы набирали не только мусор. Но если ваш имидж оставляет желать лучшего, надо постараться начать с чистого листа.

Вот чистый лист для работы над имиджем – это конституция. И база этой конституции – один из 12 элементов. Твердое или мягкое и горячее или холодное.

Смотря примеры того, что люди считают мягким и твердым в имидже, можно прийти к выводу, что большинство обращают внимание на выражение эмоций. Если на лице выражение добродушия или радости, лицо относят к мягкому, если выражение враждебности и печали, к твердому. Но при чем тут конституция?

Вот один и тот же парень корчит рожи. Тип его от этого не меняется. Просто некоторые выражения делают его более обаятельным, а некоторые – менее.

Если С привык носить на лице брезгливое выражение, поджимая рот и подбородок, это не делает его тип твердым, не превращает его имидж в Д. Но и если Д привык улыбаться и демонстрировать открытость всем, это не сделает из него мягкий тип, не превратит в С.

Вы должны отличать, где конституция, а где искажения, где прическа, одежда, мимика, борода или макияж искажают природные черты. Перестаньте писать “он такой жесткий” про злое выражение лица и “она такая мягкая” про улыбку. Это не имеет отношение к типу.

Бывают правильные лица, которым в принципе идет все, и все 12 типов будут смотреться на них неплохо, но идеальный тип все равно только один в каждый момент времени. Взрослея и старея, человек действительно меняет тип, иногда и не один раз. Только большой лишний вес к изменениям относить не стоит. От лишнего нужно избавляться, а не пытаться впихнуть это в имидж.

Правильно определив конституцию лица, можно будет подобрать такие декоративные элементы, включая одежду, мимику и поведение, что образ будет выглядеть не только гармонично, но и обаятельно, в нем появится энергия.

И дальше эта энергия будет циркулировать по ресурсу и через обратную связь (симпатию к вам) растить ваше обаяние (магнетизм). Именно так прокачивается имидж

Попробуем увидеть конституцию и декорацию на конкретном примере.

Первый элемент из 12 – Грязь.

Этот элемент содержит 70% Воды и 30% Земли.

Всегда когда мягкого элемента намного больше, чем твердого, возникает хаос. Но это не тот хаос, который мусор и беспорядок, это органичный хаос, первородный, естественный, поэтому его можно и даже нужно сделать художественным принципом.

Типу Грязь идут лохматые волосы, спутанные и небрежные, рваные джинсы, заплатки, так называемый клошарный, уличный стиль. Этот стиль стал популярным какое-то время назад, но идет по-настоящему он только типу Грязь.

Типу Грязь идет нонконформизм, бунтарство (в границах конечно), дерзость и непокорность. Но учтите, что база у этого типа все-таки Вода, поэтому во всем этом должно оставаться что-то детское, озорное и достаточно мягкое, не злое и не слишком жесткое. Это не демон (как Камень) это всего лишь чертенок по стилю.

Если вы научитесь видеть (и делать) единый стиль в конституции и декорации (одежде, поведении) вы найдете настоящую золотую жилу в ресурсе имиджа.

Чтобы мы идентифицировали лицо как соответствующее типу Грязь, мы должны увидеть в основе его мягкие черты (горизонтальную конструкцию и плавные линии) и разбивающие эту основу черты твердого типа. Последних черт должно быть немного по количеству, но они должны вносить хаос.

Лицо должно выглядеть необычным за счет этого органичного хаоса. “Изюминкой” иногда называют такое, но это – дурацкое слово.

Яркие веснушки нередко дают элемент хаоса, маленькое расстояние между носом и ртом, близко посаженные глаза, неровные передние зубы или выступающие клыки. Если в целом лицо С, но есть элемент Д, который обращает на себя все внимание и становится сильным акцентом, конституцию можно попробовать отнести к типу Грязь и примерить этот имидж.

Попробуете найти лица, которые хороши в этом имидже?

И более сложное задание. Лица, которые ориентируются на другой тип, но на самом деле подходят Грязи?

И еще одно задание. Лица, которые явно пытаются строить имидж Грязи, но этот имидж принципиально не идет. Почему не идет, обоснуете?

Остальные типы будем рассматривать так же подробно.

Грязь – холодный тип, который мы условно относим к детским, корректней сказать – к юным, поскольку это и правда связано с возрастом, но все-таки не буквально. Часто к горячим типам относятся совсем молодые люди, а к холодным довольно зрелые. Грязь, Вода и Роса – это совсем юные лица обычно, но Грязь может быть и немного старше (до 40), поскольку тут Вода смешана с Землей, а для Д порог холода выше, то есть к земным типам относятся и не такие уж молодые люди.

Как холод и тепло выражаются в чертах лица?

Холодные черты более тонкие, поверхностные, горячие – более плотные, глубокие, с возрастом уплотнение черт случается со всеми, тем и отличаются более зрелые лица. И зрелое дерево от дерева юного отличается примерно тем же.

Почему так важно, старея не оставаться в имидже холодного типа, особенно в водном секторе?

Черты становятся плотней (полней) или резче с возрастом. Плотность черт будет уводить из холода в тепло с сохранением мягкости (то есть Воду в Воздух), а резкость черт будет уводить из мягкости в твердость (из Воды в Землю).

Так СМС и СДЖ, о которых мы раньше говорили, превращаются в ДМС и ДЖД или СМО и СЖМ.

Вы, наверное, уже знаете о двух принципиально разных типах старения: черты либо плывут, наполняются влагой, либо становятся суше и резче. Общая масса тела и уколы красоты на это тоже влияют, но и генетика.

Вот Вода – это очень тонкие, почти прозрачные, изящные черты с явной мягкостью линий.

Не путайте это с умильными выражениями лица, мягкими локонами на ушах и толстыми щечками. Это все не имеет отношения к мягкости черт и если это сочетается с жесткими чертами – это ошибка в имидже.

Мягкие черты – это именно черты. Как и жесткие черты – это не выражение лица, не угрюмость, не щетина и не нарощенная и высушенная тренировками мускулатура тела.

А то вот такую фотографию все приводят.

На первой фотографии Том тоже мягкий тип, очень мягкий. Он – идеальное Облако.

И даже если он отрастит бороду и сделает свирепый взгляд и накачает мышц еще больше, покрыв их агрессивными татуировками, это не поменяет его тип, это всего лишь добавит декораций, не тех, какие делают его красивей. Такую модель как Том можно как угодно наряжать, он останется симпатичным, а если вы не так красивы от природы, вам особенно важно определить свой настоящий тип и не отступать от него в стиле.

Если вы пытаетесь сопротивляться старению не физически (ведя здоровый образ жизни, занимаясь спортом, ухаживая за телом), а с помощью психзащит (короны в основном), вы начинаете выглядеть как голые короли. Вам кажется, что вы, как авторы многих писем, "выглядите намного моложе", но ваше лицо уже поменялось, вы даже на фото уже не такие юные, а в жизни и при дневном свете тем более. Вы строите весь свой имидж, ориентируясь на иллюзию, а не реальность, в результате проигрываете и в красоте и в обаянии, и чем больше сопротивление вашей короны, тем сильней.

Давайте попробуем пока для примера разобраться с Грязью. Если получится, будем остальные типы примерять.

Как менять характер, найдя свой идеальный тип, отдельная тема. Но сразу скажу, это сделать намного легче, чем кажется многим.

Но пока давайте с внешней картинкой разбираться.