Мнение: Конец саудовского демпинга, увольнения британских нефтяников и бомба ОПЕК+ под сланцевиков

10.06.2020, 19:48, Разное

1. Нефтяная ценовая война, которую вела Саудовская Аравия, окончательно сдулась, не продлившись и трёх месяцев. Как мы с вами ранее обсуждали, рекордные скидки на нефть не помогли саудитам укрепить позиции на рынках Европы и США – слишком уж сильным оказалось падение спроса из-за коронавирусного кризиса. Теперь Саудовской Аравии приходится делать всё ровно наоборот – рекордно повышать цены:

https://lenta.ru/news/2020/06/08/saudi/

После успешного завершения переговоров в формате ОПЕК+ Саудовская Аравия отменила почти все скидки на нефть, которые предоставила клиентам в Европе и Азии после начала ценовой войны с Россией, пишет Bloomberg.

Как свидетельствует прайс-лист компании, повышение стало самым серьезным за почти два десятилетия и в первую очередь коснулось июльских поставок в Азию.

2. Британская нефтегазовая корпорация BP увольняет 15% своих сотрудников, ссылаясь на кризис и борьбу за экологию:

https://lenta.ru/news/2020/06/08/poka/

Нефтяной гигант сократит 10 тысяч рабочих мест с нынешних 70,1 тысячи, большинство работников покинут компанию к концу нынешнего года. По словам представителей ВР, главным образом это коснется сотрудников на руководящих должностях.

Увольнения также является частью стратегии генерального директора компании Бернарда Луни. Он считает, что ВР нужно стать «более гибкой», поскольку она готовится к переходу на низкоуглеродную энергетику. В апреле компания объявила о сокращении расходов на 25 процентов до 12 миллиардов долларов в этом году. BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира.

Интересно, неужели в BP и вправду такое количество «сотрудников на руководящих должностях», которых можно безболезненно «главным образом» сократить? Как-то это не вяжется с рассказами о выдающейся эффективности западных корпораций.

3. Цены на нефть частично восстановились, а успешное продление соглашения ОПЕК+Россия даёт хорошую перспективу для дальнейшей стабилизации рынка. Но американским добытчикам сланцевой нефти это не поможет, по крайней мере, в ближайшее время:

https://ria.ru/20200608/1572596476.html

…для сланцевиков специалисты нефтяного альянса придумали изысканный способ финансового удушения, причем этот подход был, по крайней мере по версии того же Bloomberg, подсмотрен у западных центральных банков:

“При ближайшем рассмотрении вы увидите тонкие изменения, которые указывают на то, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники по ОПЕК+ пытаются изменить форму “кривой цен на нефть”, перевернув ее с ног на голову. В значительной мере нефтяной картель позаимствовал этот подход из “книг рецептов” лучших мировых центральных банков, в которых руководители, определяющие стратегию, часто фокусируются на взаимодействии между долгосрочными и краткосрочными процентными ставками. Альянс, в который входят 23 богатых нефтью страны мира, традиционно преследует цель сокращения (складских. — Прим. ред.) запасов (нефти. — Прим. ред.). Но теперь он также активно концентрируется не только на запасах, но и на форме “кривой цен на нефть”, создавая стратегию для воздействия на краткосрочные цены по сравнению с долгосрочными ценами. Об этом сообщает один из участников переговоров ОПЕК+”.

Чтобы понять, почему это важно, следует учитывать особенность сланцевой добычи, сланцевых компаний в США и нефтяного рынка в целом. Рынок нефти не сконцентрирован на сегодняшнем дне: нефть торгуется как с поставкой на месте, так и с поставкой через год или даже несколько лет. Соотношение цен на нефть сейчас и на нефть с поставкой через несколько месяцев или даже несколько лет является той самой “кривой цен на нефть”, о которой пишет Bloomberg.

Многие из традиционных нефтедобытчиков продают нефть по сравнительно краткосрочным контрактам, и их в основном интересует, сколько стоит нефть с поставкой сейчас или через месяц-два — шесть. А вот многим сланцевикам важно продавать нефть на очень длинные периоды, зафиксировав цены заранее, — иначе им просто не дают денег в новых экономических и рыночных условиях, которые привели к банкротству многих сланцевых компаний. В результате, если тактика ОПЕК+ сработает, то американскому министру энергетики будет отчего грустить: краткосрочные цены на нефть будут приносить доходы странам ОПЕК+, в том числе России, а сланцевым компаниям будет очень сложно привлечь капитал для восстановления бурения.