Эксперт: Поправки к Конституции дадут импульс цифровому развитию страны

10.06.2020, 19:48, Новости дня

«Цифровые» поправки содержат посыл для законодателей – формировать продуманную и безопасную «оболочку» для развития IT-сферы в России. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Кирьянов. Так он прокомментировал итоги совещания, которое Путин провел в среду с главами российских IT-компаний.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов особо приветствовал тот факт, что на совещании у президента зашла речь о налоговом маневре для IT-компаний. «Самый важный вопрос сегодня – сформировать Россию как юрисдикцию, привлекательной для деловых людей из IT-сферы, в том числе, для тех, кто пока предпочитает вести свой бизнес за пределами РФ. И именно налоговое стимулирование на территории РФ позволит привлечь лучшие интеллектуальные ресурсы для создания независимого IT-кластера на уровне мировых стандартов», – сказал Кирьянов.

Собеседник добавил, что участники совещания говорили о других способах максимальной поддержки российских компаний, чтобы они не уходили за рубеж. «Нужно сделать так, чтобы вести IT-бизнес даже на иностранных рынках было выгоднее из России. Комплекс мер, который называется «налоговым маневром» может подразумевать и снижение страховых взносов для компаний, разрабатывающих программное обеспечение, и снижение налога на прибыль, меры опережающего развития облачных сервисов, дополнительная поддержка экспорта», – перечислил член Общественной палаты.

По его словам, РФ теперь сформулировала условия для IT-прорыва на уровне международных стандартов. «Сегодня на совещании у президента был обозначен тот уровень, на котором должно вестись обсуждение IT-проектов и вопросов цифровизации страны в целом. Этот уровень крайне высок. Во многом он даже выше мирового по запросу на развитие, на кадры для будущего мира – такого мира, каким он будет через 15-30 лет. На протяжении целого ряда лет государство и так поддерживало IT-отрасль, но сегодня мы должны комплексно поддержать все усилия российских IT-операторов. Нужно поддерживать их таким образом, чтобы они в ближайшие несколько лет могли выдерживать самую серьезную международную конкуренцию», – почеркнул Кирьянов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций. В совещании, которое прошло в режиме онлайн-конференции, участвовали представители Мегафона, Сбербанка, Mail.ru Group, МТС, Ростелекома, Вымпелкома, Яндекса и других компаний. Путин подчеркнул, что целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи и интернета, «Россия уверенно входит в число мировых лидеров».

Президент призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах». «Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий», – сказал президент. Путин подчеркнул, что «при самом, конечно, строгом контроле, такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть». Путин также просил правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного режима конкурирования, включая решения по комплексному налоговому маневру для предприятий, связанных с IT-сферой.

Кирьянов также напомнил о важности «цифровых» поправок к Конституции, которые обсуждается в эти дни на фоне подготовки к общероссийскому голосованию 1 июля. «Поправки в Конституцию готовились достаточно давно и та их часть, которая связана с IT-сферой, разрабатывалась при непосредственном участии ведущих российских специалистов, в частности Натальи Касперской. Самое главное, что «цифровые» поправки тоже содержат посыл для законодателей – формировать продуманную и безопасную «оболочку» для развития IT-сферы в России», – сказал Кирьянов.

По словам собеседника, появление поправок означает, что президент и правительство прекрасно понимают и важность защиты персональных данных в современном мире, и важность защиты информации в целом, ведь поправки говорят о безопасности пользователей в киберпространстве.

«В период распространения коронавируса основная масса людей пользовалась компьютерами гораздо активнее, чем обычно. И по материалам МВД мы видим, как скакнул вверх уровень киберпреступлений. Внесение IT-поправок в Основной закон позволит быстрее навести порядок в цифровой сфере, оснастить цифровой сегмент экономики нормативными актами. Поправка даст импульс цифровому развитию страны на годы вперед. В частности, рядовые российские граждане получат дополнительную поддержку в IT-сфере – техническую, технологическую и образовательную», – заключил Кирьянов.

Напомним, ранее член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Наталья Касперская, сообщила, что представители отрасли разработали дополнение к статье 71 в третьей главе Основного Закона. Суть предложения – ввести норму о том, что в ведении Российской Федерации будут находиться не только не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии, и оборот данных.