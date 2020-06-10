Первый канал погасил задолженность перед «Останкино»

10.06.2020, 19:48, Новости дня

Первый канал погасил долг перед телевизионным техническим центром (ТТЦ) «Останкино» за 2019 год, сейчас платежи идут по графику.

«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена. В этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми телецентром за использование его технических средств», – сообщили в пресс-службе канала ТАСС.

В пресс-службе «Останкино» подтвердили, что «Первый канал платит по выставленным счетам».

Ранее в среду СМИ сообщили, что размер задолженности Первого канала по состоянию на 31 декабря 2019 года превышал 1,3 млрд рублей, из которых более 1 млрд были просроченной задолженностью.

В октябре прошлого года гендиректор «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников из-за неплатежей со стороны Первого канала и его подрядчиков.

По словам Шубина, долги Первого канала и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов.