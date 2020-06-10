 

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино»

10.06.2020, 19:48, Новости дня

Первый канал погасил долг перед телевизионным техническим центром (ТТЦ) «Останкино» за 2019 год, сейчас платежи идут по графику.

«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена. В этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми телецентром за использование его технических средств», – сообщили в пресс-службе канала ТАСС.

В пресс-службе «Останкино» подтвердили, что «Первый канал платит по выставленным счетам».

Ранее в среду СМИ сообщили, что размер задолженности Первого канала по состоянию на 31 декабря 2019 года превышал 1,3 млрд рублей, из которых более 1 млрд были просроченной задолженностью.

В октябре прошлого года гендиректор «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников из-за неплатежей со стороны Первого канала и его подрядчиков.

По словам Шубина, долги Первого канала и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / National Interest нашел 10 причин для расформирования НАТО

10.05 / Кадыров объявил об ослаблении ограничений после войны с «невидимым врагом»

12.04 / Онколог предупредил об опасности коронавируса для курильщиков

04.06 / Экс-генпрокурор Украины: проверка не выявила нарушений со стороны Хантера Байдена

30.04 / ВС запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля водительские права

01.06 / Протесты привели к закрытию государственных учреждений в Калифорнии

14.04 / Лукашенко призвал изменить стоимость природного газа во время пандемии

10.06 / Россия выразила готовность расширить диалог с США по Сирии

14.05 / В Германии объявили о первых успехах в тестах вакцины против COVID-19

09.05 / Второй самолет с российскими военными вернулся из Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска