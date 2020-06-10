Зеленскому объяснили, за что россиянам стыдно в ситуации с Крымом

10.06.2020, 19:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский совершенно не понимает ситуацию с Крымом: РФ если стыдно за это, то только потому, что в свое время полуостров оказался в составе Украины, сообщил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

«Зеленский совершено не понимает ситуацию. На самом деле гражданам Российской Федерации всегда было стыдно за то, что Крым оказался в составе Украины в начале 90-х годов и что при распаде Советского Союза не был жестко поставлен вопрос о возвращении Крыма в состав РСФСР. Всегда было стыдно за то, что в 1954 году Крым был подарен Украине», – передает РИА «Новости» слова Цекова.

Цеков добавил, что развитие Украины как нормального демократического государства возможно, только если она примет и признает выбор жителей Крыма вернуться на свою историческую родину – в Россию.

«В дружбе Украины и РФ больше всего нуждается Украина. Без РФ Украина никогда не станет развитым и цивилизованным государством, а РФ без Украины уже стала, хотя, безусловно, с Украиной была бы гораздо сильнее», – подчеркнул сенатор.

Зеленский заявил, что через несколько лет россиянам будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом – без передачи его Украине между двумя народами, по его мнению, не будет единения.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев в ответ заявил, что дружба между российским и украинским народом зависит не от статуса Крыма, а от действий Киева.