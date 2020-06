Мнение: Список документальных фильмов и сериалов об искусстве

10.06.2020, 19:45, Разное

Список НЕ МОЙ, взят отсюда. автор Дарья Волкова.

Лично я большинство этих фильмов не видела и ничего конкретно рекомендовать не могу.

История искусства

1. История живописи с сестрой Венди / BBC: Sister Wendy's Story Of Painting – 10 серий. Краткая история живописи, преимущественно западной. Несмотря на то, что ведущая монашка, все довольно по светски, без всякой цензуры. Если вы изучали историю искусства, вряд ли узнаете что то новое. Мне очень нравится этот сериал, он очень милый и какой то успокаивающий, не каких противоречий и только официальная точка зрения. Периодически его пересматриваю. Больше всего мне нравятся, когда она рассказывает про пещеру Ласко. А еще вы можете увидеть замечательную часовню по проекту Матисса.

2. Как искусство сотворило мир. – 5 серий. Взгляд на историю искусства, под довольно необычным углом. Почему древние люди впервые начали рисовать? Как и когда искусство стало политическим оружием? Как и почему изображение в первые было использовано в целях политической лжи? Первый рекламный ролик от древних греков. Почему большие сиськи, лучше чем маленькие? О последнем, кстати, вам поведают чайки. Посмотрите и вы обязательно узнаете ответы на эти вопросы. Многие утверждения довольно спорны.

3. Сила искусства. 8 серий. Караваджо, Рембрандт, Пикассо, Ван Гог, Тернер, Ротко, Давид, Бернини. Может ли искусство изменить мир? Цикл фильмов о том, что бывает с теми, кто не желает следовать моде и традициям. Искусство, идущее рука об руку со страданиями и пороками. Искусство призывающие убивать, любить и надеяться на спасение.

4. Частная жизнь шедевра. BBC. 20 серий

5. Палитры / Palettes 40 (48? – мне удалось найти и посмотреть только 40) серий, 1989-2005, Франция.

Ален Жобэ (Alain Jaubert ) анализирует картины, 1 серия – 1 главная картина. Серии по 30 минут. При анализе произведения искусства используется все – инфракрасные лучи, рентген, исторический контекст, документальные видео и фото и тд. Фильм немного нудный, и не сравнится с современными видео BBC, по качеству видео ряда, НО я ставлю ему твердую 5 , и всем рекомендую к просмотру.

6. Искусство России / BBC: The Art of Russia. Великобритания, 2009. 3 серии. Документальный сериал об искусстве России с древней Руси до наших дней от режиссера и ведущего Эндрю Грэма Диксона. Всегда интересно посмотреть на себе со стороны, с учетом того что фильм западный он весьма хорош, и даже почти лишен открытой пропаганды.

7. Искусство Испании / BBC : Art of Spain. Великобритания, 2008. 3 серии. Автор сценария и ведущий Эндрю Грэм-Диксон рассказывает об истории искусства Испании с 8 века до наших дней. От древних мечетей до современного завода, от Эль Греко до Дали.

8. Памятники культуры: Сокровища искусства. Путешествие в Тоскану. / Tesori Di Arte Sacra. Itinerari in Toscana. Италия 2010. 22 серии. Фильмы рассказывают о шедеврах искусств Тосканы. Величайшие ваятели, гениальные архитекторы, фантастические живописцы создавали красивейшие произведения искусств. Красивейшие музеи Тосканы.

9. Война в искусстве / Art of war. Канада, 2009. Фильм об ужасах войны, о том почему художники шли воевать и о том как повлияла первая мировая война на живопись. Возможно, кто то, посмотрев фильм, найдет для себя ответы на вопросы: Почему художники рисуют не только милых розовых котиков в реалистичном стиле? Зачем рисовать уродство, насилие, отчаинье и ужасы?

10. Баухаус: Лицо двадцатого века/ Bauhaus: The Face of the 20th Century. Великобритания, 1994.

Высшая школа архитектуры и дизайна "Баухаус", основанная в Веймаере в 1919 году, – одно из наиболее впечатляющих образовательных движений в искусстве XX века. Она оказала большое влияние на современную архитектуру, живопись, скульптуру, дизайн и театр. Основатели школы видели своей целью удовлетворение массовых потребностей населения и стремились сделать промышленные товары красивыми и максимально удобными. С "Баухаусом" связаны такие громкие имена, как: Ханс Майер, Людвиг Мис ван дер Роэ, Василий Кандинский, Пауль Клее и другие. Авторы этого фильма предлагают отправиться в увлекательное путешествие и познакомиться с главными героями этой школы, ее основными концепциями и работами.

11. Эпоха: Парижская школа живописи. Художники из Белоруссии. Белоруссия, 2011. 4 серии по ~ 26 мин.

Нужно стиснуть зубы и посмотреть. Информация интересная и полезная, но подается ужасно! Особый шик когда невнятно и очень тихо говорит пожилой мужчина, и на его речь наложена музыка, приходится постоянно делать громче, тише, чтобы что то разобрать. Повествование все время перескакивает с одного на другого художника, без всякой логики.

12. Цикл документальных фильмов "Постимпрессионисты" рассказывает о жизни и творчестве великих художников Винсента ван Гога, Поля Гогена, Густава Климта, Поля Сезанна, Анри Тулуз-Лотрека. Вы ознакомитесь с большим количеством интересной информации, иллюстрациями и комментариями экспертов.

Современное Искусство

1. Современное искусство – великий мыльный пузырь / The great contemporary art bubble. Великобритания 2009.

Как формируется цена на произведения современного искусства? Бен Льюис арт критик и журналист посещает выставки, аукционные дома, коллекционеров и пытается найти ответ на этот вопрос. Вас ждет путешествие по изнанке мира современного искусства

2. Безмолвное искусство / Voiceless art. Индонезия 2007. Фильм о современном искусстве Индонезии.

3. Искусство. Сделано в Китае/ Spirit of the time – the world of chinese contemporary art. Сингапур, Китай 2008. 4 серии. Фильм о современном искусстве Китая.

4. Искусство. Сделано в Азии / Spirit of the Time – Southeast Asian Contemporary Art. Сингапур, Китай 2008. 6 серий. Фильм о современном искусстве Бали, Филиппин, Индонезии, Таиланда, Вьетнама.

5. Уродливая красота/ BBC – Ugly Beauty. Великобритания 2009. "Красота есть во всем, но не всем дано это видеть" Конфуций. Фильм о западном современном искусстве. В этом фильме современные художники, такие как Херст, Турелл, Тэцуо не противопоставляются классикам Рембрандту, Тернеру, Ван Гогу и др., а становятся их последователями. Прекрасно подойдет для просмотра человеку далекому от мира искусства.

6. Выход через сувенирную лавку / Exit Through the Gift Shop. США, Великобритания 2010. «Раньше я всем советовал заниматься искусством. Больше я этого делать не буду» Бэнкси. Восхитительный документальный фильм о современном искусстве и стрит арте. Поначалу может показаться вам скучноватым и затянутым, но все же его стоит посмотреть до конца. В конце фильма предлагаю вам вспомнить о Энди Уорхоле и его Фабрике и провести явную параллель.

7. Самые дорогие картины / ВВС: The World's Most Expensive Paintings. Великобритания 2011. Искусствовед рассказывает о десяти наиболее дорогих за всю историю аукционов полотнах, попутно пытаясь объяснить астрономические цены на современном рынке художественных произведений. Проникнув «за кулисы» мира больших денег, он собирается выяснить, почему так много состоятельных людей готовы так легко расстаться со своими капиталами в обмен на искусство.

Фильмы английского искусствоведа, польского происхождения Вальдемара Янушчак (Waldemar Januszczak)

Внимание, в его фильмах есть расистские высказывания и скабрезные шутки. Как ведущий мне он не очень нравится. Но в этих фильмах можно узнать множество интересных фактов об искусстве и биографии художников, а также зачастую альтернативную точку зрения.

1. Мир скульптуры 3 серии. Скульптура как оберег и символ материнства. Скульптура как символ власти. Скульптура как часть ландшафта.

2. Уродливая красота "Красота есть во всем, но не всем дано это видеть". (Конфуций) Интересный, хороший фильм о современном искусстве. Прекрасно подойдет для просмотра человеку далекому от мира искусства.

3. Эдуард Мане – основоположник современного искусства В фильме рассказывается множество интересных фактов о жизни Мане и о намеках, скрытых в его произведениях.

4. Картина скажет тысячу слов. 8 серий. Одна серия – одно произведение искусства в контексте, которого рассказывают об авторе и других его работах.

5. Все о Ван Гоге. Vincent: The Full Story 3 серии. Очень хороший фильм о Вангоге, множество фактов из биографии и различных теорий о скрытых смыслах его картин. Однако на мой взгляд не следует безоговорочно верить всему в этом фильме, т.к в других источниках вы можете ознакомиться с совершенно противоположной трактовкой тех же фактов.

6. Gauguin: The Full Story только на англ.

7. Toulouse-Lautrec: The Full Story только на англ.

8. Импрессионисты: живопись и революция 4 серии, есть только с субтитрами.

9. Kazakhstan Swings Фильм о казахстанском современном искусстве, только на английском.

10. Барокко. От Собора Святого Петра к Собору Святого Павла Только на английском.

Помимо этого у него еще много фильмов об искусстве, но я не смогла их найти и посмотреть поэтому не включила их в список.

Музейное

Фильмы о конкретных выставках или коллекциях музеев. Фильмы об искусстве на основе коллекции того или иного музея.

1. Художественные музеи мира / Art Museums of the World. Япония 2007. 11+13 серий. Небольшие экскурсии по крупнейшим музеям мира. В некоторых сериях останавливаются на историческом периоде и предметах антиквариата, в других на творчестве одного художника, в третьих на биографии исторической персоны. Много внимания уделено импрессионистам и музеям Франции. Довольно интересный, хоть и весьма поверхностный, обзор, можно смело смотреть всей семьей.

2. Спящая красавица / La Bella Durmiente. Фильм рассказывает о подготовке к выставке и о самой выставке, состоявшейся в 2009 году с 24 февраля по 31 марта в музее Прадо в Испании. Экспозиция включала 17 работ таких художников, как Джон Эверетт Милле, Данте Габриэль Россетти, Эдварда Коли Берн-Джонс, Томас Седдон и Уильям Холман Хант. В фильме так же рассказывается об истории общества прерафаэлитов

3. Лувр: Самый большой музей мира / Le Plus Grand Musee Du Monde. Франция – Япония, 1985. 13 серий. Пара ведущих (мужчина и женщина, видимо это связано с борьбой феминисток в то время) путешествует по залам Лувра, от древнего мира до искусства 19 века. При просмотре важно помнить, что фильм 85 года, и когда с вами заговорит статуя писца из древнего Египта, не поперхнитесь чаем. Прекрасный несколько чопорный фильм, отлично подойдет для просмотра в кругу семьи, т.к. там все будет шарман. Современному искушенному зрителю он может показаться скучным, но старшему поколению понравится, несомненно.

Фотография

1. Удивительный мир Альбера Кана – 8 серий. Сериал о удивительном и восхитительном проекте Альбера Кана. В начале 20 века, он решил создать "Архив планеты". Он посылал своих фотографов и сам ездил по всему миру. В фильме вы увидите жизнь простых людей, запечатленную на первых цветных фотографиях, полученных при помощи автохрома.

Альбер Кан был убежденным пацифистом, и надеялся таким образом предотвратить войну. Мы можем увидеть мир до глобализации, до того как в машине войны стерлись многие традиции, верования и народности. Даже военные снимки из его коллекции повествуют нам о жизни мирного населения, рядовых военных и сестрах милосердия, и разительно отличаются от прочих документальных фото того времени.

2. The Genius of Photography . Гении фотографии. – 6 серий. 170-ти летняя история фотографии . Вы узнаете о дагеротипах и цветных фотографиях до изобретения цветной пленки. А еще побываете в нутрии гигантской камеры обскура 🙂 Всем очень рекомендую. Как и др. фильмы BBC наивысшего качества.

Персональные

1. Низкий Париж Тулуз-Лотрека. Фильм рассказывает о жизни которую вели жители Парижа во времена Тулуз Лотрека. Рассказ идет восновном о развлечениях на монмартре, нежели о живописи.

2. Эдуард Мане – основоположник современного искусства. В.Я

3. Фрида на фоне Фриды. Приговорённая к фиесте (2005)

10 документальных фильмов о Матиссе

Мировое искусство: Анри Матисс / Matisse, Voyages Франция, 1987

Документальный фильм о творчестве Матисса, о том, чем он вдохновлялся и на кого оказал влияние. В фильме можно увидеть фотографии процесса написания его картин, и интересные видео фрагменты начала 20 века.

Русская модель Матисса, Россия, 2009 , 38:56

"LYDIA D." Россия, 2010 г, 53:03

Фильм о Лидии Николаевне Делекторской, русской музе Анри Матисса.

Палитры – Анри Матисс – Держа в руках чистый цвет

История произведений искусства. "Неоконченный танец" Анри Матисса

Великий Матисс

Шедевры Эрмитажа. Матисс и Пикассо

Шедевры Эрмитажа. Матисс. "Арабская кофейная"

Великий Матисс (1993)

__________

Еще раз, список составляла не я (shakko), это копипаста, утащенная в норку про запас. Не надо писать мне претензии к нему, ок?