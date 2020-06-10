Суды, избиения, изнасилования. Жены влиятельных украинских политиков и бизнесменов рассказали, как мужья насильно разлучили их с детьми

10.06.2020, 19:40, Новости дня

Супруга украинского стоматолога Артура Акопяна Лина Акопян на своей странице в Facebook заявила, что нуждается в помощи – три месяца женщина насильно разлучена со своими сыновьями.

По словам Акопян, муж отобрал у нее детей и не позволяет с ними видеться, несмотря на решение суда, согласно которому мать и отец имеют равноценные права.

Акопян отметила, что своего младшего сына не видела с 8 марта – отец взял ребенка на прогулку, но матери не вернул.

“Мужчины, пользуясь своим статусом и физической силой, стремятся “наказать” бывших жен и продемонстрировать свою власть над их судьбами. Но они не думают, что калечат психику своих детей. Пока в нашем государстве будут делать вид, что этой проблемы не существует, ни один родитель не застрахован от того, что у него безнаказанно отберут ребенка”, – заявила она.

В Украине уже тысячи детей стали жертвами родительского киднепинга. Эта проблема набирает огромные масштабы. Посмотрите только некоторые истории, а их тысячи! Мужчины, пользуясь своим статусом и физической силой, стремятся «наказать» бывших жен и продемонстрировать свою власть над их судьбами. Но они не думают о том, что при этом калечат психику своих детей. Пока в нашем государстве будут делать вид, что этой проблемы не существует, ни один родитель не застрахован от того, что у него безнаказанно отберут ребенка. Уже 90 дней я насильно разлучена с моим младшим сыном и я прошу о помощи каждого, кто может помочь 🙏 Posted by Lina Akopian on Teisipäev, 9. juuni 2020

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме Акопян вместе с с бывшей гражданской женой рэпера Сереги Полиной Ололо, супругой депутата Киевского облсовета Глеба Лирника Валентиной Павлюк, экс-супругой бывшего замминистра МЧС Владимира Сиротина Викторий Кравале, бывшей супругой экс-министра агро-промышленного комплекса Игоря Швайки Ольгой Швайкой, а также экс-супругой киевского бизнесмена Полиной Неней записали социальный ролик.

ВИДЕОВидео: Агентство PR advice / YouTube

“Законы страны не защищают детей от того, что один родитель может забрать ребенка у другого. Мой муж, известный стоматолог Артур Акопян отобрал у меня двоих детей после того, как меня саму избил и изнасиловал. Его клиенты – государственные деятели и звезды шоу-бизнеса, и он пользуется своим статусом и связями. На него не может повлиять ни полиция, ни ювенальная превенция”, – заявила Акопян на видео.

По словам бывшей гражданской жены рэпера Сереги Полини Ололо, она в течение четырех месяцев пытается вернуть сыновей, которые проживают со своим отцом без ее согласия.

“Дети жили со мной, Сергей был папой выходного дня. Я не вижу детей уже четыре месяца – отец запретил общение со мной, отобрав у детей телефоны. Он прячет детей по всем уголкам Уккраины, так как не имеет своего жилья. Впереди у меня первое судебное заседание”, – рассказывает на видео Ололо.

По словам Валентины Павлюк, ее супруг Глеб Лирник отобрал детей, а ее саму жестоко избил.

“Я не видела ребенка 22 дня. Только потому, что я не побоялась заявить об этом публично, мне удалось отстоять свои права. Впереди – судебное заседание по определению постоянного места жительства ребенка”, – заявила она на камеру.

Полина Неня призналась, что вынуждена была бороться за своих детей в суде после развода с мужем, киевским бизнесменом. Нене удалось вернуть дочь спустя 99 дней после разлуки.

Вита Кравале, экс-супруга бывшего замминистра МЧС Владимира Сиротина в течение двух недель не знала, о местонахождении дочери после того, как бывший муж отобрал ребенка прямо на улице.

Бывшая супруга экс-министра агро-промышленного комплекса Игоря Швайки Ольга Швайка сообщила, что смогла вернуть пятилетнего сына только после того, как предала факт кражи ребенка его отцом огласке.

Лина Акопян подчеркнула, что в Украине тысячи детей уже стали жертвами родительского киднепинга, поэтому проблема нуждается в публичной огласке и поиске решений на законодательном уровне.