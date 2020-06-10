С 1 июля украинцы смогут выбирать поставщика газа – “Нафтогаз”

10.06.2020, 19:40, Новости дня

Национальная комиссия, осуществляющая государственный контроль в сфере энергетики и коммунальных услуг, упростила правила перехода к другому поставщику газа, это дает возможность украинцам его выбирать, базируясь на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания, об этом сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз України” в Facebook 10 июня.

“Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой, по новым правилам, это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику”, – отмечено в заявлении.

Переможенька! Українці зможуть легко змінювати постачальника газу 😊 Регулятор ринку Н К Р Е К П спростив правила… Posted by Нафтогаз України – Naftogaz on Kolmapäev, 10. juuni 2020

С 1 июля должен заработать рынок газа для населения. Упрощение процедуры смены поставщика было одним из условий для полноценного старта открытого рынка.

Второе условие – это запуск работы “поставщика последней надежды”. Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины должно избрать его на конкурсе.