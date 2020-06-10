 

Михаил Ефремов в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения – прокуратура

10.06.2020, 19:40, Новости дня

В момент ДТП на Смоленской площади в Москве, которое произошло 8 июня, российский актер Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Это следует из сообщения московской прокуратуры, опубликованного на ее сайте 10 июня. 

“Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек”, – сказано в сообщении. 

Учитывая эти обстоятельства, прокурор Москвы Денис Попов потребовал от московского управления МВД передать дело об аварии на Смоленской площади в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения актеру в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра “Современник” Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта “Гражданин поэт”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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