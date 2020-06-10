Личное: Кто она такая?

10.06.2020, 19:30, Разное

Ни для кого не секрет, что на телевидении работают говноеды. В «Пусть говорят» всей стране вчера показали выпуск, посвящённый убийству на Садовом кольце, где пьяное ничтожество Миша Ефремом собственноручно убил водителя из Рязани Сергея Захарова.

На передачу пришла некая женщина, Ирина Стерхова, которую представили, как жену убитого.



Фото: Соцсети

Мало того, на счёт Ирины стала поступать помощь людей — именно её реквизиты для сбора средств обозначили и пропогондоны в Сети, и говноеды по телевизору.

А теперь ещё немного фактов.

Мало того, что фамилия жены не совпадает с фамилией мужа, сын Сергея опубликовал вот такую картинку в своих соцсетях:



Фото: Соцсети

Кто эта женщина?

Вернёмся чуть-чуть назад и послушаем саму Ирину:

«Вдова отметила, что об аварии ей стало известно из новостей по интернету. Она увидела видеозапись, на которой узнала своего мужа. После этого она сразу же отправилась в институт Склифосовского, куда экстренно доставили Захарова».

То есть, Ирина была дома и готовила ужин под интернетик. Увидела в новостях о трагедии в центре столицы. Собралась и поехала в Склиф, пока семья Сергея находилась в Рязани.

Там, в больнице, она представилась женой убитого. В тот же день начался сбор средств на её личный счёт, а под вечер она пришла на Первый канал, как какая-нибудь Диденко — естественно, героям подобных передач нехило платят.

Безусловно, я всё понимаю — у убитого упырём могла быть сожительница, и у неё может быть другая фамилия. И даже то, что моложавый Сергей в нашей стране мог бы найти кого помоложе и постройнее — тоже не факт, люди могут любить разных людей.

Но я допускаю и другой вариант: какая-то тётка, увидев горячие новости, прискакала в больницу, представилась женой, что неправда, пришла телевизор, и на её счёт сейчас капают деньги со всей страны.

А кто-нибудь проверил её слова?

Вот лично я с трудом себе представляю появление нормального человека в телевизоре в день смерти близкого. Конечно, бывают какие-то выродки типа Диденко, но это всё-таки, скорее, исключение, нежели правило.

Очевидно, что близким в день смерти члена семьи не до передач и не до новостей. Оперативно передать свою карточку для сбора средств может лишь человек с холодным рассудком. Как и идти в Пусть говорят — для этого нужны моральные силы, которых у нормальных людей в такой момент точно не может быть.

И даже если представить себе, что женщина действительно сожительница убитого, то почему деньги собирают ей, а не его родным детям? Почему деньги, в конце концов, предлагают собрать сожительнице, а не престарелой матери убитого, которая перенесла 2 инфаркта?

Что думаете?