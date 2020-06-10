Против Порошенко возбудили уголовное дело

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10.06.2020, 19:30, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки, сообщили в Госбюро расследований Украины.

По словам начальника второго отдела Госбюро Вадима Приймачка, следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел, передает РИА «Новости». 

Приймачок отметил, что Порошенко обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.

В настоящее время Госбюро готовит ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-президента.

В июле 2018 года Порошенко назначил Сергея Семочко, занимавшего тогда должность начальника киевского управления СБУ, первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В октябре 2018 года Служба безопасности Украины на основании журналистского расследования возбудила уголовное дело в отношении замглавы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

СМИ сообщали о наличии у Семочко дорогого движимого и недвижимого имущества и связях с Россией. Сам Семочко считает, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет ни одного доказательства. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.



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