Поплавская после смертельного ДТП обвинила близких Ефремова

10.06.2020, 19:30, Новости дня

Потакавшие вредным привычкам актера Михаила Ефремова родные и близкие тоже несут ответственность за его алкоголизм и ДТП с погибшим, сообщила актриса Яна Поплавская.

«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее, потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», – написала она в своем Instagram.

Поплавская добавила, что знает Ефремова с детства – и его положительные, и его отрицательные стороны. Она подчеркнула, что это очень одаренный и талантливый человек.

«Но и нужно помнить непреложную истину: если ты стал примером для многих, если тебя любят и уважают, не подведи, оправдай это доверие. Люди смотрят на тебя и на твои поступки. Будь достоин их уважения. Но когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым. Не может быть никаких скидок, поощрений и сожалений. Отнята жизнь и за это нужно заплатить по закону», – сообщила она.

Актриса выразила сожаление в связи с гибелью Сергея Захарова.

Накануне супруга Ефремова Софья Кругликова рассказала, что в последнее время актер много пил, при этом сама она с ним виделась редко, а компанию, в которой он выпивал, почти не знает.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело. Ефремов отправлен под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.