Андрей Разин требует привлечь к ответственности Михаила Ефремова за смертельное ДТП

10.06.2020, 19:30, Разное

Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором высказался о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Продюсер заявил, что многие российские знаменитости злоупотребляют алкогольными напитками и наркотическими веществами, и потребовал привлечь их к ответственности.

Андрей Разин отметил, что многие интересуются его отношением к Ефремову. Продюсер вспомнил встречу с актером на Кинотавре в Сочи, где постоянно видел его в нетрезвом состоянии, вызывающем ужас у коллег. Сам Разин является противником алкоголя и наркотиков, считая их самым «страшным явлением», поэтому людей с вредными привычками он не допускал в коллектив «Ласковый май», и не работал с ними в одних проектах. В то же время, он считает, что половина отечественных звезд употребляет алкоголь и наркотики, и «это ужасно». Полиция, по его словам, надлежащим образом не реагирует, так как это «звезды». Однако артист подчеркивает, что правоохранительными органами и государством должны привлекаться к ответственности за совершенные поступки все люди, независимо от политических взглядов и званий.

«Властям нужно сажать в тюрьму наркоманов», – резюмировал Разин, пишет журнал «Слово и Дело».