Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего

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10.06.2020, 19:30, Новости дня

Сторона актера Михаила Ефремова не вышла на связь с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, предложений о компенсации не поступало, сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

«Никто не связывался с семьей», – передает его слова РИА «Новости».

Добровинский отметил, что еще рано говорить о гражданском иске по возмещению вреда, однако скорее всего его подадут. Адвокат также сообщил, что бесплатно будет защищать потерпевших.

«Это было мое условие», – сообщил он.

Похороны Захарова состоятся 11 июня в Рязани.

Ранее супруга Сергея Захарова потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на сведения о готовности артиста оказать помощь семье погибшего.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено дело. Ефремов отправлен под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для актера.



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