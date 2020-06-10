Названы шесть полезных продуктов для укрепления иммунной системы людей с диабетом 2 типа

10.06.2020, 19:30, Разное

В период пандемии COVID-19 очень важно правильно укреплять иммунную систему, особенно людям с диабетом 2 типа. Медицинские специалисты назвали шесть полезных продуктов, регулярное потребление которых снизит риск возникновения различных инфекционных заболеваний.

У пациентов с диабетом 2 типа вероятность заражения COVID-19 является очень высокой, если не избежать коронавирусной инфекции, то последствия заболевания могут быть очень серьезными для здоровья человека, утверждают сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для укрепления иммунитета важно уделять достаточно времени для сна, физических упражнений, а также употреблять богатые питательными веществами продукты, отличающиеся небольшим количеством углеводов.



В списке необходимых для улучшения работы иммунной системы продуктов оказался нут, содержащий белок, цинк и клетчатку. Цинк – очень важный минерал, способный улучшить работу сердца. Клетчатка позволяет уменьшить количество сахара в крови и усилить чувствительность клеток к инсулину.



Медики рекомендуют разнообразить рацион жирной рыбой. Благодаря Омега-3 жирным кислотам, содержащимся в скумбрии, сардинах, лососевых, сельди, существенно улучшается работа иммунных клеток, уменьшаются воспалительные процессы. Морковь в сыром виде благодаря низкой гликемической нагрузке дает возможность избежать всплеска сахара в крови. Имеющийся в составе корнеплода бета-каротин вместе с витамином А активно поддерживают защитные функции организма. При диабете 2 типа у больных повышается вероятность развития таких заболеваний, как катаракта и глаукома, поэтому морковь нужно потреблять и для профилактики проблем со зрением.



Отличным источником витамина Е являются грецкие орехи. Регулярное потребление продукта не только позволит укрепить иммунную систему, но и улучшить гликемический контроль. Специалисты обратили внимание на минимальное воздействие на уровень глюкозы такого овоща, как перец. Он богат на витамин С, позволяющий нормализовать артериальное давление, устранить свободные радикалы. Продукт способствует выработке коллагена, заживлению ран.

Кладезем клетчатки и цинка является чечевица. Растительный продукт имеет волокна, которые действуют как пребиотики по отношению к здоровым кишечным бактериям, что благоприятно отражается на состоянии иммунитета.