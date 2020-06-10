 

Названы шесть полезных продуктов для укрепления иммунной системы людей с диабетом 2 типа

10.06.2020, 19:30, Разное

В период пандемии COVID-19 очень важно правильно укреплять иммунную систему, особенно людям с диабетом 2 типа. Медицинские специалисты назвали шесть полезных продуктов, регулярное потребление которых снизит риск возникновения различных инфекционных заболеваний.
У пациентов с диабетом 2 типа вероятность заражения COVID-19 является очень высокой, если не избежать коронавирусной инфекции, то последствия заболевания могут быть очень серьезными для здоровья человека, утверждают сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для укрепления иммунитета важно уделять достаточно времени для сна, физических упражнений, а также употреблять богатые питательными веществами продукты, отличающиеся небольшим количеством углеводов.

В списке необходимых для улучшения работы иммунной системы продуктов оказался нут, содержащий белок, цинк и клетчатку. Цинк – очень важный минерал, способный улучшить работу сердца. Клетчатка позволяет уменьшить количество сахара в крови и усилить чувствительность клеток к инсулину.

Медики рекомендуют разнообразить рацион жирной рыбой. Благодаря Омега-3 жирным кислотам, содержащимся в скумбрии, сардинах, лососевых, сельди, существенно улучшается работа иммунных клеток, уменьшаются воспалительные процессы. Морковь в сыром виде благодаря низкой гликемической нагрузке дает возможность избежать всплеска сахара в крови. Имеющийся в составе корнеплода бета-каротин вместе с витамином А активно поддерживают защитные функции организма. При диабете 2 типа у больных повышается вероятность развития таких заболеваний, как катаракта и глаукома, поэтому морковь нужно потреблять и для профилактики проблем со зрением.

Отличным источником витамина Е являются грецкие орехи. Регулярное потребление продукта не только позволит укрепить иммунную систему, но и улучшить гликемический контроль. Специалисты обратили внимание на минимальное воздействие на уровень глюкозы такого овоща, как перец. Он богат на витамин С, позволяющий нормализовать артериальное давление, устранить свободные радикалы. Продукт способствует выработке коллагена, заживлению ран.

Кладезем клетчатки и цинка является чечевица. Растительный продукт имеет волокна, которые действуют как пребиотики по отношению к здоровым кишечным бактериям, что благоприятно отражается на состоянии иммунитета.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / “Всю сумму не потянем”: Собчак молит россиян о помощи

28.04 / Мнение: Зачем они поджигают наши храмы

21.04 / Скандалы: Брошенные виллы в Испании

30.04 / Ученые: Существующие лекарства продемонстрировали неэффективность против коронавируса

03.05 / Стали известны свежие подробности о новых процессорах от Intel

10.06 / Умер известный российский писатель

10.06 / Андрей Разин требует привлечь к ответственности Михаила Ефремова за смертельное ДТП

01.05 / МАТЕМАТИКА ЖИЗНИ И СМЕРТИ

01.05 / Роспотребнадзор: В период пандемии плановые прививки необходимо отложить до осени

06.06 / В России за сутки вновь выявили больше 8 тысяч заболевших коронавирусом.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска