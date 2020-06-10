 

Бывший зек предрек участь Ефремова: В тюрьме никто лечить не станет

10.06.2020, 19:25, Разное

Актер заявил, что случившееся – страшная трагедия и для семьи погибшего, и для родных виновного. Также он рассказал, что будет со знаменитостью в случае, если суд вынесет приговор с реальным сроком.

Владимир Долинский отметил, что коллега уже давно шел к этому. По мнению звезды, Михаил Ефремов планомерно уничтожал себя алкоголем. Артист считает, что подобное не могло кончиться иначе – все было предрешено. Если бы не авария, то с любителем приложиться к бутылке случилось бы что-то другое, возможно, даже похлеще, уверен актер.

Он добавил, что, скорее всего, друг отправится в тюрьму. Долинский сидел за валютные махинации, говорит, загремел по глупости – “был таким же, как Мишка”. Владимир заявил, что на зоне тоже существует жизнь, хоть и тяжелая: есть свой ритм, распорядок – трудные и своеобразные.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 8:40 PDT

Артист беспокоится за здоровье 56-летнего Михаила Ефремова, пишет РИА ФАН. Он отметил, что страшнее всего попасть в тюрьму больным, ведь там никто лечить не станет. Долинский надеется, что произойдет чудо, и коллеге по сцене смягчат наказание. Кстати, именно поддержка друзей-актеров помогла Владимиру в свое время уменьшить срок – вместо пяти лет он отсидел четыре.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Курьер-водитель ВАЗа погиб от полученных травм, а актеру теперь грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом.



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