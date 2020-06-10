 

Мнение: Бессмысленный и беспощадный

10.06.2020, 19:20, Разное

Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.

Беспощадность бунта обязательно должна быть бессмысленной. Это главное условие «цветного» характера любой революции. Вектора нет, есть только скаляр.

Логика сноса памятнику Колумба – если бы этот гад не открыл Америку, то негров не вывозили бы из Африки, и они могли бы сегодня совершенно счастливо единиться с природой. Болеть Эболой, лихорадкой и никогда не знать отвратительного вкуса Биг Мака (впрочем, со вкусом вообще могла бы быть легкая неувязка по причине отсутствия самой еды). Другой причины ненавидеть Колумба, наверное, нет.

Правда, тогда в рамках этой логики нужно создавать идеологию возвращения на историческую родину, раз Америка оказалась мачехой. Но на этом творческая мысль протестов исчерпывается. И они становятся тем, чем есть – безмозглым, безвекторным и бессмысленным мероприятием.

Хотя для кого-то этот бунт очень даже выгоден. Но они точно не прыгают на улице. У них есть дела поважнее.

Источник: Эль Мюрид



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