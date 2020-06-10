На Ефремова надели электронный браслет

10.06.2020, 19:16, Новости дня

На актера Михаила Ефремова надели электронный браслет, чтобы контролировать соблюдение им домашнего ареста.

«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели электронный браслет, установив стационарное контролирующее устройство в квартире, где он находится под домашним арестом», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ефремова будут посещать сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. При этом Ефремов в зале суда заявил: «Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.