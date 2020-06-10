 

Мнение: Самовольно ушел из части на полтора года

10.06.2020, 19:15, Разное

"Джокер ДНР" опубликовал внутренний документ в/ч А2556 по солдатами, которые дезертировали из части или уклонялись от несения воинской службы. Особенно порадовал №2 в списке, который самовольно ушел из части 28 февраля 2016 года, но в реестр дезертиров был внесен лишь 26 июня 2017 года. Тормозной путь длиною в полтора года.
Аналогично и с №4, который самовольно отсутствовал в части с конца октября 2016-го по март 2017-го года, когда его только внесли в реестр дезертиров.

А ведь эта в/ч находится в структуре оперативно-территориального командования "Запад", где не спишешь подобный бардак на войну и происки "сепаратистов".

PS. Судя по типу публикуемых документов, явно ломали какие-то базы воинских частей или штабов ОТК "Запад". Ждем продолжения.

Источник: Colonel Cassad



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