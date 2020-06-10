Российский эксперт: Закрытие границ из-за COVID-19 в настоящее время бессмысленно

10.06.2020, 19:09, Разное

Недавно в РФ прошла онлайн-трансляция международной конференции, посвященной фундаментальным, клиническим и эпидемиологическим аспектам коронавирусной инфекции, в рамках которой свое мнение о динамике COVID-19 высказал один из отечественных экспертов Александр Лукашев. Он, в частности, отметил, что закрытие границ между странами на фоне распространения SARS-CoV-2 в настоящее время уже не имеет смысла.

Комментируя свое заявление, представитель Российской академии наук обосновал свое мнение тем, что прекращение сообщений между странами было бы полезным лишь в период первых пары месяцев текущего года, когда количество “заносов” вируса между странами не превышало десятка. В данный же момент этот показатель превышен во много раз, что стало причиной широкого распространения коронавируса практически во всех государствах мира. Таким образом, как полагает Александр Лукашев, “сейчас уже перенос вируса через границу не будет иметь большого эпидемиологического значения”.

Кроме того, специалист отметил, что в первые недели появления коронавируса в разных странах мониторинг его распространения был слишком затруднен из-за небольшого количества знаний о нем. Об этом сообщает издание Ria.ru.