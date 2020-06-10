Ученые обосновали возможность развития ХОБЛ у некурящих людей

10.06.2020, 19:09, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения причин возникновения хронической обструктивной болезни легких даже у людей, не имеющих пристрастия к курению. Выяснилось, что к таким негативным последствиям могут привести особенности строения этого человеческого органа.

В ходе исследования ученых, представляющих Колумбийский университет (США), были проанализированы снимки компьютерной томографии у 6,5 тысяч пациентов различных клиник страны. Результаты анализа продемонстрировали, что у людей, имеющих небольшой размер дыхательных путей относительно объема легких (так называемый дисанапсис), имеется сильная предрасположенность к ХОБЛ даже в случаях отсутствия у них практики курения табачных изделий. Примечательно, что традиционно хроническая обструктивная болезнь легких считается заболеванием, характерным именно для курильщиков.

По словам исследователей, исследование выявило, что присутствие в организме человека дыхательных путей небольшого размера приводит к ухудшению дыхания, делая его, таким образом, уязвимым к развитию заболевания легких на позднем этапе жизни. “Наши результаты показывают, что дисанапсис является основным фактором риска ХОБЛ, наравне с курением”, – резюмировал один из авторов научной работы, доктор медицинских наук Бенджамин М. Смит.