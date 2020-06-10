 

Лариса Гузеева набросилась на жениха «Давай поженимся!» из-за его симпатии к Алексею Панину

10.06.2020, 19:09, Разное

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева набросилась на жениха ток-шоу «Давай поженимся!» из-за его симпатии к Алексею Панину. Из-за словесной перепалки гость телепередачи ушел из останкинской студии.
Узнав, что жених брал интервью для своего блога у российского киноактёра Алексея Панина, 61-летняя актриса не только возмутилась, но и назвала звезду телесериала «Солдаты» «мерзким, вонючим помоечником». Ведущая «Давай поженимся!» считает, что нормальным людям брезгливо произносить имя этого артиста. По её словам, Панин вел себя непотребно, и поэтому его коллеги, сгорая от стыда, не хотели с ним ездить на гастроли. Несмотря на то, что гость телепередачи пытался доказать, что киноактёр на самом деле хороший и добрый человек, телеведущая осталась при своем мнении.

Отметим, что в ходе разговора с женихом соведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова перепросила, что такое ММА, за что участник телепередачи пристыдил главную сваху страны. Госте ток-шоу не понравились ни телеведущие, ни невеста, поэтому он покинул студию.



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