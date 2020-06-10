В Крыму ответили на заявления Зеленского

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10.06.2020, 19:08, Новости дня

Дружба между российским и украинским народом зависит не от статуса Крыма, а от действий властей Украины, сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о полуострове.

«Зеленский в своих рассуждениях, в силу недостаточного политического опыта, исходит из ложных представлений и ошибочной логики, на которой «погорел» [экс-президент Украины Петр] Порошенко. Условие для нормализации отношений между нашими странами заключается в передаче Украине не Крыма, а права осуществлять политику в интересах своих граждан без диктата со стороны западных спонсоров. Сегодня Украина этого права лишена, поскольку полностью находится под внешним управлением, что крайне унизительно для страны, называющей себя независимой», – сказал Бахарев РИА «Новости».

То, что антироссийский курс Украине навязан США, по словам депутата, очевидно. Такая политика Киева не находит поддержки у большинства населения и «способствует дальнейшей экономической деградации украинского государства и потому противоречит национальным интересам».

По мнению Бахарева, Украине следует вернуться к политике добрососедства с Россией, это позитивно скажется на состоянии украинской экономики. «Наибольших показателей экономического роста Украина достигала за счет взаимовыгодного партнерства с Россией, без российского рынка украинская экономика просто нежизнеспособна», – отметил он.

Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.



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