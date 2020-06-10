Диетолог предупредил об опасности мороженого

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10.06.2020, 19:08, Новости дня

Употребление мороженого в жаркую погоду может таить в себе некоторую опасность и привести к вирусной инфекции из-за переохлаждения горла, сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

«Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку. Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусной инфекции», – передает телеканал «360» слова врача.

По его мнению, мороженое – само по себе опасный продукт. В нем сочетаются сахар и трансжиры, которые всегда способствуют набору лишнего веса. Еще такой продукт может привести к прогрессированию атеросклероза.

Гинзбург уточняет, что многие едят летом мороженое не для получения удовольствия, а именно с целью охладиться в жаркий день. Но для этого врач рекомендует использовать чистую воду.

«Лучше утолять жажду чистой водой. При этом ни в коем случае не ледяной, а водой комнатной температуры. Ничего, кроме воды, жажду не утоляет. Ну, может быть, еще можно взять ягодные морсы, желательно без сахара», – отметил диетолог.

Также врач добавил, что газировки и сладкие напитки не имеют никакого отношения к утолению жажды. Справляться с жарой лучше при помощи одежды. Еще стоит ограничить время пребывания на солнце, периодически заходить в теньи защищать голову от солнечных лучей.

Ранее врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, что употребление мороженого в жару никак не влияет на здоровье человека, а сиплость голоса «связана с тем, что замерзают голосовые связки».

Кроме того, Роспотребнадзор во избежание перегрева в жару рекомендует пить больше жидкости, отказаться от жирной пищи и ограничить физические нагрузки.



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