Эксперты выяснили, почему летучие мыши висят вниз головой

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10.06.2020, 19:05, Новости дня

Группа исследователей на протяжении многих лет занимается изучением принципов полета рукокрылых. Обнаружилось, что благодаря большому количеству суставов и тонкой гибкой пленки летучие мыши могут выполнять разворот на 180 градусов.

Летучие мыши способны точно рассчитывать расстояние до поверхности, подлетать к ней перпендикулярно и последний миг резко отклоняться в сторону. Складывание крыльев при каждом взмахе вверх помогает им сохранять энергию во время полета.

Ученые рассказали, что перед вертикальным приземлением летучие мыши применяют тактику «четырех касаний». Во время экспериментов обнаружилось, что к потолку летучие мыши подлетают с расправленными крыльями. Когда они соприкасаются с поверхностью, их конечности вытягиваются и животные хватаются за выступ одновременно большими пальцами передних конечностей и пальцами задних конечностей. Далее они делают кувырок назад через голову и зависают вниз головой.



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