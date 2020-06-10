 

Панголины вне опасности: животных исключили из традиционной китайской медицины

10.06.2020, 19:03, Разное


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Чешуя и некоторые органы самых тяжелых млекопитающих в мире долгое время использовались в традиционной китайской медицине для изготовления лечебных снадобий. И хотя научных доказательств их терапевтической ценности не существует, до недавних пор панголины пользовались огромным спросом на рынках диких животных.

В минувшую пятницу Управление лесного хозяйства Китая заявило о высоком уровне угрозы полного истребления панголинов в стране, сообщает издание Health Times. После этого власти КНР объявили об исключении животных из списка традиционной китайской медицины и усиленной охране со стороны государства. Из Фармакопеи КНР также исключили препараты на основе фекалий летучих мышей.

Напомним, некоторые ученые считают, что панголины и летучие мыши являются потенциальными источниками коронавируса. Молекулярная структура SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов. Кроме того, эти животные попали под подозрение в связи с тем, что первая вспышка инфекции вероятнее всего произошла на рынке морепродуктов в Ухане, где они также продавались. Несколько месяцев Китай запретил продажу диких животных для употребления в пищу, но торговля для лечебных целей по-прежнему велась.



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