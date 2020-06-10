ВОЗ призвала Пакистан восстановить карантинные меры

10.06.2020, 19:00, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения призвала Пакистан снова ввести карантинные ограничения в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в последние днии.

В письме властям крупнейшего штата страны, Пенджаба, представитель ВОЗ Палитха Махипала рекомендует чередовать две недели карантина и две недели послаблений, а также увеличить масштабы тестирования до 50 000 анализов в день.

В стране зафиксировано 113 702 случая заражения и более 2 100 смертей. Во вторник было зафиксировано рекордное число смертей – 105.

По словам Махипалы, число случаев заражения резко возросло после того, как в начале мая некоторые провинции начали смягчать ограничения.

Премьер-министр Имран Хан отказался ввести жесткий карантин по всей стране, настаивая, что это повлечет разрушительные последствия для экономики, в особенности для малоимущих.

Тем временем Госдепартамент США сообщает, что возобновит работу консульства в китайском городе Ухань, где в декабре появился новый коронавирус.

В конце января Госдепартамент вывез всех сотрудников консульства и их семьи после того, как китайское правительство ввело в городе жесткий карантин.

Главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи назвал COVID-19 своим «худшим кошмаром», отметив неожиданно высокую скорость распространения заболевания по миру: в случае большинства заразных болезней до начала пандемии уходит от полугода до года, а в случае нового коронавируса это произошло за месяц.

Как пишет газета New York Times в материале о выступлении Фаучи перед руководством биотехнических компаний, эксперт предупредил, что пандемия еще не закончилась, хотя в США и многих странах Европы начали смягчать ограничения.

Тем временем эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове во вторник постаралась внести ясность по поводу своих слов о передаче болезни от бессимптомных носителей.

В понедельник она отметила, что, судя по всему, бессимптомные носители редко передают болезнь дальше. Это противоречит выводам других ученых, которые говорят о большом количестве сведений, указывающих на возможность передачи заболевания при контакте с теми, у кого нет симптомов.

Во вторник она скорректировала свои слова, сказав журналистам, что бессимптомная передача – «очень сложный вопрос», и многое пока неизвестно.

«На самом деле у нас пока нет ответа», – отметила она, добавив, что ее прошлый комментарий был основан на результате нескольких исследований.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан отметил, что «и люди с симптомами, и бессимптомные носители являются частью цикла распространения заболевания», однако пока неясно, какая доля случаев приходится на каждую из этих групп.

Власти Бразилии вновь стали публиковать статистику по смертности от коронавируса на официальном сайте после того, как Верховный суд постановил, что необходимо сообщать эту информацию общественности.

Страна занимает второе место по числу случаев заражения после США и третье по смертности после США и Великобритании.