Европейские рынки сменили тренд на негативный в ожидании новостей от ФРС

10.06.2020, 19:00, Новости дня

Европейские финансовые рынки в среду открылись ростом, но затем начали опускаться, в то время как инвесторы с волнением ждут, какие меры примет Федеральный резерв США с целью стимулировать восстановление экономики после пандемии.

Лондонский индекс FTSE опустился на 0,5 процента, парижский CAC-40 – на 0,8 процента, франкфуртский DAX – на 1 процент.

Азиатские рынки в среду показали смешанную динамику: токийский индекс Nikkei прибавил 0,1 процента, гонконгский Hang Seng практически не изменился, а шанхайский снизился на 0,4 процента. В Сиднее индекс S & P/ASX торговался без изменений, Sensex в Мумбае прибавил 0,8 процента, тайваньский TSEC вырос на 0,7 процента, а сеульский KOSPI вырос на 0,3 процента.

Американская сырая нефть торгуется по по 37,90 доллара за баррель, опустившись на 2,6 процента, а нефть марки Brent по 40,27 доллара за баррель, опустившись на 2,2 процента.

В преддверии открытия торгов на Уолл-стрит фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 демонстрировали спад, а NASDAQ – рост.