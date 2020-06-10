В отношении бывшего короля Испании Хуана Карлоса I началось официальное расследование

10.06.2020, 18:55, Разное

Прокуратура Испании объявила о начале расследования в отношении бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Это связано с недавним скандалом: ряд СМИ, в том числе газета El Pais, опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что экс-король незаконно получил 100 миллионов евро из Саудовской Аравии через панамские оффшоры. Они впоследствии были переведены на его швейцарский счет в банке.

Разбираться с этой историей в марте уже начала швейцарская прокуратура, теперь же за дело взялся испанский Верховный суд. До сих пор остается неясным, можно ли привлечь Хуана Карлоса I к ответственности, ведь речь идет о событиях, происходивших во время его правления. В то время монарх обладал судебной неприкосновенностью. Это и многое другое и предстоит выяснить адвокатам и специально созданной парламентской комиссии.

Хуан Карлос I

Напомним, астрономическая сумма, переданная Хуану Карлосу I, является комиссионными за посредничество в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка-Медина достался консорциуму испанских компаний. И якобы Хуан Карлос использовал свою знакомую Коринну цу Сайн-Витгенштейн как подставное лицо, чтобы скрыть эти счета и прочее имущество, приобретенное за границей. Вся эта информация следует из расшифровки разговора между ней и бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо, который является фигурантом этого дела. Этот диалог сейчас – главная улика следователей.

Некоторые последствия расследования Хуан Карлос уже ощутил на себе. Действующий король Испании Филипп VI весной лишил жалования своего отца. 82-летний монарх перестанет получать жалование в размере 194 тысяч евро, которые выделялись ему с 2014 года, когда он добровольно отрекся от престола в пользу сына. Тем самым Филипп VI разорвал все финансовые отношения с отцом во избежание каких-либо подозрений на его счет. Как на это отреагировал сам Хуан Карлос, неизвестно.

День коронации короля Филиппа, 2 июня 2014 года