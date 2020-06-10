В Мурманске бывшая чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи мальчика, которого она сбила

10.06.2020, 18:54, Новости дня

Октябрьский районный суд Мурманска удовлетворил иск о возмещении ущерба бывшей сотруднице Министерства образования и науки Мурманской области Лилие Хоруженко, сбившей 12-летнего Генриха Ширшова на своем автомобиле. Родители мальчика заплатят бывшей чиновнице 120 тысяч рублей.

Такое решение суд вынес еще 4 марта 2020 года, но СМИ обратили на это внимание только сейчас.

Хоруженко сбила ребенка на велосипеде в Кольском районе в дачном поселке Юркино в июле 2018 года. По правилам дорожного движения в аварии был виноват несовершеннолетний – в поселке нет тротуаров или велодорожек. Он выехал на нерегулируемый перекресток с грунтовой дороги на асфальтированную.

Автомобиль, по утверждению родителей мальчика, серьезных повреждений не получил: были царапины и сломанное зеркало заднего вида. Ширшов получил перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбитые передние зубы.

С ответчиков – родителей Ширшова – взыскали материальный ущерб (Хоруженко требовала в качестве возмещения ущерба 100 тысяч рублей) и судебные расходы. В итоге сумма составила 120 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что виновником ДТП является 12-летний мальчик на велосипеде: он, нарушая правила дорожного движения, двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу машине Хоруженко, которая ехала по главной. Судья не увидела в действиях водителя вины в ДТП и нарушений правил дорожного движения.