В Казахстане на 10 суток арестовали Асию Тулесову: ее обвиняют в том, что она сбила с полицейского фуражку

10.06.2020, 18:54, Новости дня

Следственный суд города Алматы 10 июня арестовал на 10 суток активистку Асию Тулесову: ее обвиняют в “применении неопасного для здоровья насилия” в отношении полицейского.

Инцидент произошел 6 июня во время задержания участников протестов в Алматы. В тот день полиция увезла активистку в отделение, но потом отпустила. В соцсетях распространили фрагмент видео, на котором Тулесова сбивает фуражку с головы полицейского. По словам очевидцев, за мгновение до этого Тулесова пыталась заступиться за задержанных. Свои действия она объяснила “эмоциональным порывом” в ответ на жестокое и противозаконное обращение полиции с гражданами.

Судья Марал Жарылгасова зачитала постановление суда, в котором говорится, что Тулесова “оскорбила и применила насилие, не опасное для здоровья участкового инспектора”. Заседание проходило в режиме онлайн, прямой эфир вела мать активистки Жанар Джандосова. Тулесова участвовала в заседании, находясь в изоляторе.

Возле здания суда 10 июня собрались соратники Тулесовой. Они вышли с плакатами “#АсяныБосат #FreeAsya #СвободуАсе”, “Хватит репрессий”, “Справедливого суда!” и призвали суд провести открытую трансляцию заседания.

6 июня в Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте свыше сотни людей вышли на протесты. В Алматы десятки протестующих скандировали: “Старик, уходи!”, “Назарбаев, уходи!”, “Парламентская республика!”. Позже полиция задержала десятки людей, в том числе Тулесову.

Асия Тулесова и активист Бейбарыс Толымбеков в апреле прошлого года развернули баннер с требованием справедливых выборов вдоль маршрута Алматинского марафона. Их тогда арестовали на 15 суток по обвинению в “нарушении порядка проведения мирных собраний” (правозащитники критиковали это законодательство за многочисленные ограничения и несоответствие международным стандартам). Вскоре после выхода Толымбекова из-под ареста его призвали в армию, в мае этого года он был демобилизован.

С 6 июня в Казахстане действует новый закон о порядке проведения митингов. Теперь проводить акции протеста можно только в определенных местах. Власти могут предлагать альтернативные локации, время и даты для митингов. Если организаторы не согласятся с изменениями, мероприятие может быть отменено.

Правозащитники критикуют закон как не соответствующий международным стандартам, акцентируя внимание на том, что у властей по-прежнему остается много инструментов для запрета мирных собраний.