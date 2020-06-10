Садальский поделился с Ефремовым опытом жизни с «поломанным хребтом»

10.06.2020, 18:53, Новости дня

Актер Станислав Садальский отказался защищать или осуждать Михаила Ефремова за смертельное ДТП, но вспомнил о родном брате, который погиб по вине нетрезвого водителя.

«Не буду ни защищать, ни осуждать. У меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. И лишь Богу известно, почему он порой тормозит пьяного, забирая не его жизнь, а жизнь невиновного», – написал Садальский в своем Instagram.

Он добавил, что знает, как страшно, когда «в одночасье ломается твоя судьба».

«Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее, выживать», – сообщил Садальский.

Актер заметил, что не нужно ждать и «потирать руки», что Ефремова «начнут выкупать и спасать».

«Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный», – подытожил Садальский.

10 июня имеющий судимость заслуженный артист РФ Владимир Долинский отреагировал на смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказав о том, чего актеру ждать в тюрьме.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.