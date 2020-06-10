 

В Новой Москве из-за ливня обрушился автомобильный мост

10.06.2020, 18:53, Новости дня

Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления, сообщил в среду источник в экстренных службах.

«В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка», – сообщил источник ТАСС.

Река Незнайка протекает по территории Московской области и Москвы, является левым притоком Десны.

 

На данный момент место обрушения огорожено, там работают специалисты экстренных служб, в том числе МЧС. По предварительным данным, обрушение моста произошло неподалеку от населенного пункта Большое Покровское, пострадавших нет.

Также сообщается, что во время грозы в столице ветер повалил 18 деревьев, повреждено пять машин. Подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков. Падения деревьев зафиксированы в Юго-Западном, Восточном и Западном округах, а также на территории Новой Москвы.

 

Ранее сообщалось, что аномально жаркая погода на юге РФ будет продолжаться с 8 по 13 июля, когда температура воздуха в отдельных регионах достигнет 42 градусов тепла. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, однако само лето прогнозируется неоднородным.



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