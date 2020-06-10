Анонсирован прямой эфир с главой Псковской области о ситуации с коронавирусом

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10.06.2020, 18:48, Новости дня

В Instagram 11 мая в рамках проекта «Регионы о главном» состоится прямой эфир с губернатором псковской области Михаилом Ведерниковым. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Ведерников и Кислицына обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегическое развитие области и интересные проекты региона.

Эфир будет проходить в Instagram.

Прямой эфир состоится 11 июня в 13.00.

Ранее состоялись разговоры с главой Удмуртии Александром Бречаловым, который рассказал о механизме работы правительственной горячей линии для медицинского персонала и личном участии в нем, а также о ситуации в регионе, с губернатором Сахалинской области Владимиром Лимаренко – о новом этапе снятия ограничений, а также с другими главами регионов.



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