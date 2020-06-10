Климкин призвал к насилию в отношении Крыма

10.06.2020, 18:48, Новости дня

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что РФ «станет стыдно» за Крым.

Он призвал Зеленского не смотреть через «розовые очки». Климкин уверен, что РФ добровольно никогда не откажется от полуострова. «Крым можно только отобрать», – написал он в своем Twitter. Таким образом, по сути, бывший руководитель украинской дипломатии видит только насильственный путь возвращения Крыма под власть Киева.

Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать полуостров у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.