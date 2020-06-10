 

Климкин призвал к насилию в отношении Крыма

10.06.2020, 18:48, Новости дня

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что РФ «станет стыдно» за Крым.

Он призвал Зеленского не смотреть через «розовые очки». Климкин уверен, что РФ добровольно никогда не откажется от полуострова. «Крым можно только отобрать», – написал он в своем Twitter. Таким образом, по сути, бывший руководитель украинской дипломатии видит только насильственный путь возвращения Крыма под власть Киева.

Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать полуостров у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Медведев не исключил, что «удаленка» станет нормой занятости

11.05 / Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

25.04 / Российские военные продезинфицировали крупный геронтологический центр в Белграде

09.06 / На суде в Нидерландах отвергли российские версии причин крушения рейса MH17

03.06 / Ученые рассказали, почему у пещерных рыб пропадают глаза

10.04 / В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

27.04 / Эрдоган объявил комендантский час в Турции с 1 по 3 мая

09.06 / Взбесился на солнце: уличный термометр в Миассе показывает +56

12.05 / Реаниматолог назвал вероятные причины возгорания аппарата ИВЛ в петербургской больнице

14.04 / Разработчики робота «Федора» решили помочь в создании нового лунохода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска