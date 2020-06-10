 

В РФ ответили на призыв украинского депутата направить ядерные бомбы на Москву

10.06.2020, 18:48, Новости дня

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв украинского депутата о необходимости направить ядерные бомбы на Будапешт, Москву и Санкт-Петербург.

«Я думаю, что как здорово, что в свое время, когда распался Советский Союз, РФ и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия. Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти», – передает его слова RT.

Сенатор отметил, что таким образом тернопольский депутат Тарас Билан просто пытался привлечь к себе внимание.

«Но таким глупым способом, что рассматривать этого политика серьезно, мне кажется, даже не стоит», – заключил парламентарий.

Ранее депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом создать ядерные бомбы для возможного удара по РФ и Венгрии.



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