 

Поставщиков детских продуктовых наборов обвиняют в мошенничестве

10.06.2020, 18:40, Новости дня

Фигурантами уголовного дела стали поставщики детских продуктовых наборов. Их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

В Кронштадте родители обратили внимание, что положенные их детям-школьникам наборы содержат некачественные продукты. Так, в консервных банках содержалось совсем не то, что было указано на этикетке. Причем сами этикетки были переклеены, а некоторая продукция оказалась просроченной.

После жалоб в администрацию района консервы отправили на экспертизу. К делу подключилась прокуратура. Сейчас лабораторную проверку проходят разные консервы из детских наборов. Как напоминают специалисты, сообщение о некачественных продуктах можно отправить на горячую линию Управления социального питания. Телефон: 417-35-70. Также оставить информацию можно на официальном сайте ведомства.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / В Кремле прокомментировали проблемы с пропусками в Москве

27.05 / Обнаружены гены, которые позволяют ясеню истреблять вредоносных насекомых

17.05 / Обама резко раскритиковал администрацию Трампа

23.04 / Главный врач Великобритании заявил о необходимости дистанцирования минимум до конца года

18.04 / Daily Express – фон дер Ляйен и Лагард уличили в «отвратительной» жадности

05.05 / Трамп: скоро США подробно расскажут о происхождении коронавируса

08.06 / Путин подписал закон о единой базе данных россиян

24.05 / В Московской области умер 34-летний работавший с коронавирусными пациентами хирург

08.06 / Посольство отреагировало на задержание в Германии российского диджея

01.05 / Озоновый слой над Арктикой восстановился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска