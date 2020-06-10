 

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

10.06.2020, 18:40, Новости дня

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС. Причиной аварии явилось подтопление конструкции.

В результате инцидента никто не пострадал. Место обрушения, на котором сейчас работают сотрудники экстренных служб, в настоящее время огорожено. Водителям предлагается выбирать альтернативные пути объезда.



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