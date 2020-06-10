 

“Челси” готов перехватить Хавертца у “Баварии” и “Реала”

10.06.2020, 18:40, Новости дня

Полузащитник немецкого "Байера" Кай Хавертц, которому 11 июня исполняется 21 год, может в межсезонье перебраться в чемпионат Англии. Лондоский "Челси" сделал немецкому хавбеку весьма лестное предложение: контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон. На игрока также претендуют "Бавария" и мадридский "Реал".

При этом "Байер" требует 80 млн евро за трансфер футболиста, забившего в этом сезоне немецкой бундеслиги 11 голов и отдавшего 5 результативных передач. И, кажется, "Реалу" было отказано, несмотря на то, что "сливки" были готовы выложить указанную сумму.

Но, думается, что руководители "Байера" должны учесть и мнение самого футболиста, который, видимо, не видит себя в футболке "Реала". Зато, как утверждают инсайдеры, например, известный журналист Николо Скира, переговоры с "Челси" находятся в продвинутой стадии. Впрочем, своего последнего слова не сказала и "Бавария".

#Chelsea and #BayernMunich are in race for Kai #Havertz. Talks ongoing with #BayerLeverkusen, that ask €80M to sell him. #Blues have offered to him 5-years contract with a wages of €8M a year. #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2020



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