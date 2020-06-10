 

Госдеп не поверил в притеснение православных на Украине

10.06.2020, 18:30, Новости дня

Госдепартамент США назвал «бездоказательными» утверждения о притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине, говорится в ежегодном докладе ведомства о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году.

«Представители УПЦ МП заявили, но не представили доказательств того, что (так называемая – прим. ВЗГЛЯД) Православная церковь Украины [ПЦУ] осуществляла «рейдерские атаки», обманывая и обкрадывая прихожан, используя аналогичное название. Продолжались сообщения о том, что, как описывали некоторые СМИ и политические обозреватели, радикальные группы, физически нападали на сторонников УПЦ МП и оказывали на них давление, а также совершающие акты вандализма в отношении имущества УПЦ МП и священников УПЦ МП, которые мешали прихожанам перейти в ПЦУ», – цитирует доклад РИА «Новости».

Госдеп привел примеры подобных столкновений на Украине.

«В марте представители группировки «Правый сектор» (запрещен в РФ – прим. ВЗГЛЯД), обычно характеризуемой как насильственная радикальная группировка, как сообщается, толкнули и, возможно, ударили прихожан УПЦ МП во время потасовки между членами ПЦУ и УПЦ МП возле церкви УПЦ МП в Гнездичном Тернопольской области. Лидеры УПЦ МП обвинили новообразованную ПЦУ в захвате храмов, принадлежащих УПЦ МП; ПЦУ ответила, что передачу принадлежности инициировали прихожане, а не ПЦУ», – сказано в документе.

Отметим, что случаи нападений и захватов храмов канонической Украинской православной церкви происходили на Украине неоднократно. Так, в марте был захвачен Свято-Покровский храм УПЦ в селе Будераж Ровенской области, при этом сторонники ПЦУ срезали замки на этом храме дважды за несколько месяцев.

До этого сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Волынской области под предлогом проведения церемонии похорон.

Кроме того, представители так называемой ПЦУ в Винницкой области напали на священников и мирян канонической украинской православной церкви.



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