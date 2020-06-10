Прокуратура подтвердила наркотическое опьянение Ефремова в момент ДТП

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10.06.2020, 18:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов в момент ДТП с погибшим находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, информирует прокуратура Москвы.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Сообщалось, что в его крови нашли следы наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, Ефремова отправили под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.



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