Дело Ефремова передано в столичный главк МВД

10.06.2020, 18:30, Новости дня

Расследование дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов, он поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования», – сообщила она ТАСС.

Сейчас дело против Ефремова находится в УВД по ЦАО.

Кроме того, прокурор поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. При этом Ефремов в зале суда заявил: «Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.