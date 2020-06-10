Дело Шеремета: Апелляционный суд отказался освободить из-под стражи Кузьменко

10.06.2020, 18:25, Новости дня

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую К. в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Имя подозреваемой не назвали, однако из дела следует, что речь идет о враче и волонтере Юлии Кузьменко.

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета залишено під вартою10 червня 2020 року колегія суддів судової палати… Posted by Київський апеляційний суд on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Адвокаты Кузьменко просили изменить меру пресечения и отдать подозреваемую на поруки теперешних и бывших народных депутатов.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.

“Фемида действительно слепа. А еще глуха и нема”, – прокомментировал решение суда адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в Facebook.

Феміда дійсна сліпа. А ще глуха й німа. Posted by Тарас Безпалий on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (заключена под стражу).

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. “Мощный ли Аваков министр? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны”, – сказал глава государства.