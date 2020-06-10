Бабин: Россия знает, что украинская власть деморализована, и готовит вторжение на территорию Херсонской области

10.06.2020, 18:25, Новости дня

Россия ведет техническую, политическую и военную подготовку к вторжению на территорию Херсонской области Украины. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека и экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

“Люди в Крыму готовятся, им поставлена задача (расчистить Северо-Крымский канал) и сроки (до парада 24 июня). Очевидно, что-то ожидают. Сегодня Федеральная служба безопасности России официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. И заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. То есть казус белли (формальный повод для развязывания войны) мы уже имеем. Это очень серьезно”, – предупредил собеседник.

По его словам, Россия может предпринять попытку захвата части территории Херсонской области.

“Возможно, вы слышали о ситуации с похищением украинского бойца на админгранице с Крымом, который находился на посту один и без оружия. Думаю, специалистам этого достаточно для понимания, что в том районе на самом деле происходит. Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка. А сегодня еще и провокацию с терактом сделали. Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что мы смотрим в глаза [президенту РФ Владимиру] Путину и видим там мир. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное”, – отметил Бабин.

10 июня на своей странице в Facebook Борис Бабин написал, что из Перекопа поступили сведения о подготовке Северо-Крымского канала, которую осуществляют оккупационные власти Крыма.

30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня. Оккупационные власти заявили, что военнослужащий был задержан якобы за незаконное пересечение границы, против него открыли уголовное дело. Десантник, утверждают в ФСБ, был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел “вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим”.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ назвало эту информацию фейком.

3 июня “Киевский райсуд” Симферополя арестовал Добринского на два месяца – до 1 июля.

Адвокат Добринского Ислям Велиляев сообщил, что на допросе украинского десантника расспрашивали об особенностях охраны админграницы с Крымом. По словам адвоката, по его рекомендации Добринский отказался давать показания.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.